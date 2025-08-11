快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

輸美晶片關稅揭牌 台積電美國新投資將成董事會討論焦點

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輸美晶片關稅揭牌高達100% ， 台積電美國新投資將成董事會討論焦點。（本報資料照片）
輸美晶片關稅揭牌高達100% ， 台積電美國新投資將成董事會討論焦點。（本報資料照片）

台積電今明兩天在3奈米生產重鎮南科18廠舉行董事會，除聚焦在股東引頸企盼的每季配息案外，也將通過第3季例行性資本支出。雖然外界關切是否會討論2奈米竊密案台積電的因應對策，以及是否會如美國總統川普所提入股英特爾等議題，台積電表示一切等明（12）日公布董事會決議，即可揭曉。一般預料，上述兩項議題如果有，也只是討論，台積電董事會不會做出任何決議。

只是川普宣已決定對半導體晶片課徵100%關稅，台積電等在美投資將獲得豁免，儘管晶片關稅稅率尚未最後落槌，後續還有經各國談判調整的空間，但預料將是台積電正式啟動赴美投資，向川普政府展示台積電履行投資承諾，加上台積電董事長魏哲家稍早表示台積電在美國亞利桑那州第三廠和第四廠將加快建時程，台積電第4廠也決定採用2奈米及A16奈米製程，第五與第六座將採用更先進製程，這些晶圓廠的建設與量產時程將依客戶需求調整。台積電今日股價盤中再創新天價1195元丶上漲20元。」

由於台積電董事會只通過前三座廠投資案，一般預料這次董事會將會討論通過第四廠的投資案，包括投資金額、產能配置及切入製程，正式啟動台積電稍早向川普政府所提增加在美國千億美元的投資案。

台積電在川普上任後宣布增加1,000億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心。

至於台積電在台的擴產行動，則會編列在每季的經常性資本支出預算。

台積電董事會重頭戲則將通過每季配息案，今年首季台積電已決議將每季配息上修至每股配息5元，比前一季的4.5元增加0.5元，雖然台積電第2季每股純益寫下15.36元新高，法預料第2季每股配息仍會在5元之上。

台積電 董事長

延伸閱讀

川普幫台積電開支票！才傳20%關稅想降有2條件 魏哲家真點頭？公司發聲

美中關稅休兵明到期！川普發文喊話習近平

川普恐藉貿易施壓軍事採購？吳思瑤：善用台灣第一島鏈地位

解密川普決策圈！英外交官：白宮最能影響川普的人是她

相關新聞

DIGITIMES調查 ：232調查NB恐課高關稅 第3季將季減3.2%

DIGITIMES今（11）日發布NB產銷調查指出，由於美國針對半導體232調查結果可能於第3季公布，屆時NB等消費性電...

輸美晶片關稅揭牌 台積電美國新投資將成董事會討論焦點

台積電今明兩天在3奈米生產重鎮南科18廠舉行董事會，除聚焦在股東引頸企盼的每季配息案外，也將通過第3季例行性資本支出。雖然外界關切...

AI 導入不再遙遠！資誠助企業打造專屬「第二大腦」

生成式AI正在改變企業營運模式，企業導入AI不再只是概念，而是可以立即啟動的行動計畫。近期《數據轉型新動能：AI導入不再...

機器人「瘦身」…馬斯克導入PEEK材料 盟立、上緯等迎利多

特斯拉執行長馬斯克領頭，全球機器人業掀起「瘦身潮」。特斯拉在旗下人形機器人Optimus導入全新輕量化材料聚醚醚酮（PE...

機器人瘦身 PEEK四小龍爆紅 電話接不完

台灣「聚醚醚酮（PEEK）四小龍」盟立、上緯、耐特、邦泰卡位機器人瘦身新材料商機，各顯身手，以盟立、上緯最受矚目，耐特、...

台積電赴美生產 躍科技七雄「榮譽成員」

彭博分析師指出，台積電赴美生產，可望成為科技巨擘供應鏈的必備一環，進一步參與美股「科技七雄」的AI熱潮，橋接上游晶片生產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。