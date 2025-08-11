輸美晶片關稅揭牌 台積電美國新投資將成董事會討論焦點

台積電今明兩天在3奈米生產重鎮南科18廠舉行董事會，除聚焦在股東引頸企盼的每季配息案外，也將通過第3季例行性資本支出。雖然外界關切是否會討論2奈米竊密案台積電的因應對策，以及是否會如美國總統川普所提入股英特爾等議題，台積電表示一切等明（12）日公布董事會決議，即可揭曉。一般預料，上述兩項議題如果有，也只是討論，台積電董事會不會做出任何決議。

只是川普宣已決定對半導體晶片課徵100%關稅，台積電等在美投資將獲得豁免，儘管晶片關稅稅率尚未最後落槌，後續還有經各國談判調整的空間，但預料將是台積電正式啟動赴美投資，向川普政府展示台積電履行投資承諾，加上台積電董事長魏哲家稍早表示台積電在美國亞利桑那州第三廠和第四廠將加快建時程，台積電第4廠也決定採用2奈米及A16奈米製程，第五與第六座將採用更先進製程，這些晶圓廠的建設與量產時程將依客戶需求調整。台積電今日股價盤中再創新天價1195元丶上漲20元。」

由於台積電董事會只通過前三座廠投資案，一般預料這次董事會將會討論通過第四廠的投資案，包括投資金額、產能配置及切入製程，正式啟動台積電稍早向川普政府所提增加在美國千億美元的投資案。

台積電在川普上任後宣布增加1,000億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心。

至於台積電在台的擴產行動，則會編列在每季的經常性資本支出預算。

台積電董事會重頭戲則將通過每季配息案，今年首季台積電已決議將每季配息上修至每股配息5元，比前一季的4.5元增加0.5元，雖然台積電第2季每股純益寫下15.36元新高，法預料第2季每股配息仍會在5元之上。