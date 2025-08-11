DIGITIMES調查 ：232調查NB恐課高關稅 第3季將季減3.2%

DIGITIMES今（11）日發布NB產銷調查指出，由於美國針對半導體232調查結果可能於第3季公布，屆時NB等消費性電子產品極可能被課徵高額關稅，因此NB品牌業者大多利用第2季，關稅仍為零的期間積極拉貨，第2季全球NB出貨也因此季增近12%，優於往年季成長幅度。然而，第2季強勁的出貨表現，恐將使得2025年下半出貨出現明顯衰退。

DIGITIMES分析師張珩表示，由於美國市場通路庫存水位仍處於高點，加上消費者因擔心關稅實施後的售價恐將調漲而提前消費，將造成消費市場需求減弱；商務市場方面，由於企業IT設備採購預算將優先分配於AI相關硬體，將壓縮商務用NB採購數量，而全球教育市場亦進入淡季，諸多因素將使下半年的NB傳統出貨旺季表現疲弱。

DIGITIMES預估2025年第3季全球NB出貨近4600萬台，較前一季減少超過3%，與2024年同期相比，亦減少1%。而預估第4季全球NB出貨量將持續衰退，預估出貨約4200萬台，季減近8%，與2024年同期相比，亦減少約8%。預估2025全年出貨量約1億7600萬台，與2024年相比，將略成長0.8%。

各家NB品牌業者出貨表現則是漲跌互見，前三大品牌聯想、惠普(HP)和戴爾(Dell)的出貨量在第3季將同步下滑，而蘋果(Apple)與台系業者華碩及宏碁則表現較亮眼。聯想因中國市場補貼效應遞減，出貨量預計將較上一季減少；惠普及戴爾則分別因第2季提前備貨力道過多及商務市場持續不振，出貨力道轉弱。相比之下，蘋果受惠於Back to School（返學）促銷活動及新一代搭載M5處理器的MacBook將量產，預估將帶動第3季出貨成長；華碩為衝刺2025全年出貨目標，並應對關稅風險，將第4季訂單提前生產，預估第3季將出貨也將增加；宏碁則因越南產能提升，部分機款得以恢復供應美國市場而出貨較前一季成長。