AI 導入不再遙遠！資誠助企業打造專屬「第二大腦」

生成式AI正在改變企業營運模式，企業導入AI不再只是概念，而是可以立即啟動的行動計畫。近期《數據轉型新動能：AI導入不再遙不可及》研討會接連於新竹、台北、高雄、桃園舉行，由新立資訊主辦，資誠創新諮詢公司（PwC Taiwan）、Dell Technologies與Synx Data協辦，吸引來自製造、科技、金融、公共服務等產業的主管與技術團隊參與，現場討論熱烈，顯示產業界對生成式AI及地端部署解決方案的高度興趣與需求。

資誠創新諮詢公司執行董事陳世祥指出，企業導入生成式AI不能只聚焦技術，還需從策略、治理到知識落地進行全盤規劃。為此，資誠推出TARS.ai平台，整合RAG技術、企業智識庫與AI模型，幫助企業建立「第二大腦」，可實現語意理解、自主查詢與持續優化。他強調，TARS.ai不只是平台，更是一套即插即用的AI解決方案，涵蓋研發、業務、供應鏈、品保與財務等部門，能搭配顧問服務協助企業推動全方位AI轉型。

Dell Technologies資深業務協理徐志良則從資料基礎建設切入，介紹如何利用Dell的Data Analytic Engine與企業級儲存平台（如PowerScale、ObjectScale），建構資料湖倉架構（Lakehouse），有效整合結構化與非結構資料。他指出，這樣的設計能解決資料孤島與流程瓶頸問題，並提供AI模型高品質的資料支援，加速企業決策與營運效率。

研討會中也分享多項地端私有AI實務案例，展示如何利用客製化的LLM與RAG架構，在本地部署下發展智慧客服、研發知識庫、自動化流程等應用。企業普遍反映，這樣的架構不僅可提升效率，也能兼顧資料保護與安全治理，是目前推動AI導入的重要選項。

新立資訊資深協理劉濤補充，透過整合Synx Data的統一資料平台SynxDB，支援各類型資料與向量資料庫技術，能無縫結合生成式AI與RAG應用，再加上Dell的資料儲存架構與資誠的TARS.ai平台，共同打造從資料整合、模型建置到AI治理的一體化解決方案。他強調，這不再是過去各自為政的拼裝式流程，而是一套具備彈性、擴充性與長期發展潛力的數位轉型藍圖。

陳世祥最後指出，生成式AI已成為企業未來營運不可或缺的工具，TARS.ai提供企業自由選擇地端（如Llama）或雲端（如OpenAI）模型的靈活性，廣泛應用於各部門的智識管理與策略擬定，協助企業在AI轉型浪潮中站穩腳步、脫穎而出。