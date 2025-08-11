快訊

台積11日開董事會 洩密案成焦點

聯合報／ 記者鐘惠玲／台北報導

晶圓代工龍頭台積電今、明兩天將於台南召開董事會，除了討論第二季股利、資本預算等議案，針對近期發生的二奈米製程文件洩密案，預料經營團隊也將在會中提出報告。

針對董事會議題，台積電昨不予評論，不特別對董事會召開的時間與地點事先說明。

台積電執行副總暨共同營運長秦永沛、資深副總暨副共同營運長侯永清昨被目擊現身新竹高鐵站，外界揣測兩人先行南下，準備董事會報告。

台積電二奈米製程將於今年下半年量產，日前爆出員工涉及洩密案，正由檢方偵辦中，引發市場高度關注。身兼台積電董事的國發會主委劉鏡清日前透露，這次台積電董事會將說明二奈米製程洩密案。

此外，台積電在五月董事會中核准配發第一季每股現金股利五元，因此外界預期，這次要核准的第二季每股現金股利，應當不會低於五元水準。

機器人「瘦身」…馬斯克導入PEEK材料 盟立、上緯等迎利多

特斯拉執行長馬斯克領頭，全球機器人業掀起「瘦身潮」。特斯拉在旗下人形機器人Optimus導入全新輕量化材料聚醚醚酮（PE...

政府啟動大採購、歐美產業加速去中化…無人機商機 三大集團搶進

台灣啟動史上最大無人機採購計畫，加上歐美加速無人機「去中化」，使得無人機後市看俏。看好無人機商機無窮，鴻海、緯創、佳世達...

機器人瘦身 PEEK四小龍爆紅 電話接不完

台灣「聚醚醚酮（PEEK）四小龍」盟立、上緯、耐特、邦泰卡位機器人瘦身新材料商機，各顯身手，以盟立、上緯最受矚目，耐特、...

台積電赴美生產 躍科技七雄「榮譽成員」

彭博分析師指出，台積電赴美生產，可望成為科技巨擘供應鏈的必備一環，進一步參與美股「科技七雄」的AI熱潮，橋接上游晶片生產...

三大代工集團搶進無人機 各擅勝場繳出亮眼成績

鴻海、緯創、佳世達等三大代工集團搶進無人機，各自都陸續繳出成績單。

鴻海法說會前好兆頭 工業富聯Q2賺287億

鴻海集團旗下工業富聯（FII）昨（10）日發布第2季財報，單季營收首次超過人民幣2,000億元、達人民幣2,003.4億...

