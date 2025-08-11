聽新聞
0:00 / 0:00
台積電赴美生產 躍科技七雄「榮譽成員」
彭博分析師指出，台積電（2330）赴美生產，可望成為科技巨擘供應鏈的必備一環，進一步參與美股「科技七雄」的AI熱潮，橋接上游晶片生產與下游資料中心需求，可能已成為科技七雄的「榮譽成員」。
分析師指出，台積電股價與AI晶片一哥輝達的連動性，自2020年來一路攀升，對半導體關稅的憂慮，今年4月曾使這種相關性短暫中斷，但隨後恢復，反映台積電無可取代的地位。現在台積電可豁免川普政府晶片關稅，去除了重大憂慮，或許能與科技七雄的AI周期進一步整合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言