台積電赴美生產 躍科技七雄「榮譽成員」

彭博分析師指出，台積電（2330）赴美生產，可望成為科技巨擘供應鏈的必備一環，進一步參與美股「科技七雄」的AI熱潮，橋接上游晶片生產與下游資料中心需求，可能已成為科技七雄的「榮譽成員」。

分析師指出，台積電股價與AI晶片一哥輝達的連動性，自2020年來一路攀升，對半導體關稅的憂慮，今年4月曾使這種相關性短暫中斷，但隨後恢復，反映台積電無可取代的地位。現在台積電可豁免川普政府晶片關稅，去除了重大憂慮，或許能與科技七雄的AI周期進一步整合。