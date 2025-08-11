機器人瘦身 PEEK四小龍爆紅 電話接不完

台灣「聚醚醚酮（PEEK）四小龍」盟立（2464）、上緯、耐特、邦泰（8935）卡位機器人瘦身新材料商機，各顯身手，以盟立、上緯最受矚目，耐特、邦泰也鴨子划水中。

盟立預告旗下以PEEK打造的機器人關鍵元件減速器邁入量產倒數計時階段，多家客戶爭相採用，由於詢問度超高，「電話接不完」，傳出特斯拉也是客戶。上緯則透過轉投資大陸上緯新材料，已在機器人PEEK應用發力，上緯新材料波段勁揚逾十倍，顯見市場高度認同。

盟立表示，與轉投資公司盟英共同開發，在機器人減速器導入PEEK材料，藉此取代傳統鋼、鋁合金、鈦合金等，大幅降低機器人關節負荷。目前該公司在PEEK材料導入減速器的領域有重大突破，產品已在試產、準備量產階段，初期將在台灣生產，日後不排除也在大陸當地製造，供應當地機器人廠。

盟立透露，PEEK相關產品獲得業界高度關注，現階段有很多客戶洽談中。據悉，連特斯拉都找上門，惟盟立不予置評。盟立強調，將在9月舉辦的台灣國際半導體展公布細節。

上緯轉投資上緯新材料近期被有「華為天才少年」之譽的稚暉君領軍的大陸機器人新秀智元機器人收購近六成股權，關鍵就在於上緯新材料聚焦發展機器人專用塑鋼PEEK，且取得成果，同樣洞燭機先。目前上緯仍持有上緯新材料約兩成股權，而上緯新材料被智元機器人入主後，雙方不僅將全面整合，也被市場解讀為智元「借殼上市」，連帶讓上緯一躍成為人形機器人概念股，三方已展開密切的合作。

高性能塑膠複合材料大廠耐特也在PEEK領域報喜，打入純度要求更高的半導體供應鏈，並與國際原料大廠長期配合，公司看好未來在高端應用市場潛力。耐特總經理陳宇涵表示，該公司的PEEK材料用於要求更高的半導體領域，預期PEEK在機器人領域的耐磨件與耐高溫部件相當具有潛力。

邦泰董事長沈國榮透露，公司早已投入輕量化複材PEEK的開發，未來將與和大集團資源整合，開發機器人關節、軸承、齒輪及減速機等核心部件。