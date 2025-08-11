機器人「瘦身」…馬斯克導入PEEK材料 盟立、上緯等迎利多

特斯拉執行長馬斯克領頭，全球機器人業掀起「瘦身潮」。特斯拉在旗下人形機器人Optimus導入全新輕量化材料聚醚醚酮（PEEK），取代現有厚重的鋼、鋁等材料，為機器人減肥，藉此機器人電池續航力更持久，避免「摔倒」影響工作，大陸機器人大廠也瘋狂跟進，引爆新一波機器人減重大商機。

PEEK熱潮已在大陸紅翻天，上緯新材料、利達利、中欣氟材、華密新材、新瀚新材、南京聚隆等大陸PEEK概念股近期股價漲翻天。台廠中，「PEEK四小龍」盟立（2464）、上緯、耐特、邦泰（8935）都已卡位相關領域，均有實績，將跟著特斯拉等大廠大咬機器人瘦身大商機。

對岸瘋狂PEEK的程度當中，以上緯轉投資的上緯新材料波段暴漲1,539%，漲勢最為驚人。盟立轉投資的科達利漲幅也達55.5%，陸系本土材料商中欣氟材漲幅則高達98.8%。

法人指出，特斯拉屢屢有創新之舉，先前在電動車領先導入一體成形的輕量化車殼設計，讓電動車續航力更長，機器人設計更為複雜，不僅續航力要拉長，過往因太笨重導致人形機器人活動不順，容易跌倒，也可望在瘦身後，展現更輕盈的體態，減少跌倒機率，透過「減肥」，堪稱是全球機器人產業大進化的一大創新。

業界指出，PEEK是一種超高性能的特種工程塑料，被譽為「金字塔尖的高端工程塑料」，應用範疇涵蓋航太、汽車、半導體、醫療、人形機器人等高科技產業。

相較於傳統金屬材料，PEEK不僅可顯著減輕重量，其拉伸強度為鋁合金的三倍、鋼鐵的二倍，被視為替代金屬實現輕量化的理想選擇，藉此為機器人減重、提高負荷以及增加機器人使用壽命。

PEEK用途廣泛，在人形機器人尚未火熱之前，大多應用在醫療、車用、半導體設備以及航太領域，但這些領域的PEEK用量未來都很可能比不過人形機器人，目前粗估人形機器人若在可替換零組件部分都使用PEEK，一台人型機器人大約需要10公斤的PEEK。

業界分析，馬斯克曾宣示五年內Optimus年產能目標為100萬台，光是特斯拉每年100萬台人形機器人就需要1萬公噸PEEK，加上其他機器人大廠爭相採用，惟現階段全球PEEK年產能不足2萬公噸，市場嚴重供不應求，商機成長潛力大，成為各家業者爭相競逐的新戰場。