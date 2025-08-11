鴻海法說會前好兆頭 工業富聯Q2賺287億

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧蕭君暉／綜合報導

鴻海（2317）集團旗下工業富聯（FII）昨（10）日發布第2季財報，單季營收首次超過人民幣2,000億元、達人民幣2,003.4億元（約新台幣8,378.2億元），年增35.9%；淨利人民幣68.8億元（約新台幣287.7億元），年增51.1%，均創同期新高。

鴻海預計本周四（14日）舉行法說會，公布第2季與上半年財報，法人認為，鴻海集團持股84%的工業富聯搶先報喜，為鴻海法說會開啟好兆頭。

工業富聯是鴻海集團AI布局重要成員，擔綱輝達GB200機櫃核心供應商，其在AI伺服器市占約40%，深度綁定微軟、Meta等雲端服務供應商（CSP）巨頭。

受益AI相關業務強勢增長，工業富聯上半年營收人民幣3,607.6億元（約新台幣1.508兆元），年增35.6%；淨利人民幣121.1億元（約新台幣506.4億元），年增38.6%，都改寫同期新高，顯示獲利能力大增。

其中，在交換機業務方面，上半年800G高速交換機營收較2024全年增長近三倍。

工業富聯指出，第2季整體伺服器營收年增率超過50%，AI伺服器營收也比去年同期勁揚60%。GB200系列產品良率持續改善，出貨量逐季攀升。

工業富聯強調，該公司正協同客戶推進下一代產品設計研發，在產業鏈覆蓋廣度與交付能力繼續保持行業領先地位。

儘管公司盈利增長佳，但工業富聯董事會決議本報告期不派發現金股利，不配股，不以公積金轉增股本。法人研判，相關決定可能反映管理層對未來資金需求的謹慎考慮，或者預期業務擴張仍需要大量資本投入。

另外，工業富聯上半年加權平均淨資產收益率達7.64%，較去年同期的6.02%提升了1.62個百分點，說明資產使用效率有所改善。

不過，工業富聯這份財報也透露一些隱憂，其經營性現金流淨額人民幣14.1億元，年跌70.76%。該數據與營收和利潤的強勁增長形成了鮮明對比，反映出公司可能面臨著應收帳款增加、存貨積壓或者帳期延長等運營問題。

