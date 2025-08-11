聯發科今年上半年員工分紅 8月底開獎…估平均每人113萬

台灣IC設計龍頭聯發科（2454）今年上半年員工分紅將於8月底「開獎」，外界估算，此次分紅總金額約135億元，約較2月底發放的去年下半年員工分紅總金額多24％，以該公司有資格參與分紅的員工約1.2萬人估算，平均每人約可分113萬元，重回百萬元以上水準，羨煞一般上班族。

聯發科對員工分紅估計數字不予置評。據悉，此次分紅每人約可分113萬元為「平均數」，每人實際可分得金額將根據考績等其他評估條件，而有所不同，並出現有員工領到的分紅高於平均值，也有部份員工可能低於平均數。

聯發科的員工分紅金額與當期獲利表現大致保持連動，以提撥稅前盈餘的一定比率發放，外界推估占比約二成左右。聯發科年度分紅共分兩次發放，上半年度分紅是同年8月發放，下半年度分紅是隔年2月發放。

聯發科今年上半年稅前盈餘約677.81億元，比去年下半年的546.51億元多約131億元，外界推算8月底發放的今年上半年員工分紅，會比今年2月發放的去年下半年分紅總額增加約24％、達135.5億元，以共約1.2萬名員工符合領取資格估算，這次平均每人約可領113萬元。

聯發科近年來半年度分紅總金額高點是落在2022上半年，當時推算該次發放總額超過150億元。

不過，聯發科每名員工實際領到的分紅金額不盡相同。因為涉及員工薪酬機密，聯發科三緘其口，不對外透露分紅細節。外界認為，參與員工分紅者還包括公司的初中高階主管，光以分紅金額平均數看，應無法呈現實際分紅的分配情形，個別員工獲配的分紅金額會因所屬部門、職等、績效表現等因素不同而有所差異。

聯發科是台灣IC設計龍頭，也是全球第五大IC設計廠，員工薪酬水準長年保持在前段班。依照公司申報的2024年非主管職全時員工薪資，全年薪資平均數為431萬元，中位數為343.8萬元，在上市櫃公司中都僅次於股王信驊。