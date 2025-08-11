快訊

盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

呷百二不是夢 AI預判健檢精準治療

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科今年上半年員工分紅 8月底開獎…估平均每人113萬

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照
聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照

台灣IC設計龍頭聯發科（2454）今年上半年員工分紅將於8月底「開獎」，外界估算，此次分紅總金額約135億元，約較2月底發放的去年下半年員工分紅總金額多24％，以該公司有資格參與分紅的員工約1.2萬人估算，平均每人約可分113萬元，重回百萬元以上水準，羨煞一般上班族。

聯發科對員工分紅估計數字不予置評。據悉，此次分紅每人約可分113萬元為「平均數」，每人實際可分得金額將根據考績等其他評估條件，而有所不同，並出現有員工領到的分紅高於平均值，也有部份員工可能低於平均數。

聯發科的員工分紅金額與當期獲利表現大致保持連動，以提撥稅前盈餘的一定比率發放，外界推估占比約二成左右。聯發科年度分紅共分兩次發放，上半年度分紅是同年8月發放，下半年度分紅是隔年2月發放。

聯發科今年上半年稅前盈餘約677.81億元，比去年下半年的546.51億元多約131億元，外界推算8月底發放的今年上半年員工分紅，會比今年2月發放的去年下半年分紅總額增加約24％、達135.5億元，以共約1.2萬名員工符合領取資格估算，這次平均每人約可領113萬元。

聯發科近年來半年度分紅總金額高點是落在2022上半年，當時推算該次發放總額超過150億元。

不過，聯發科每名員工實際領到的分紅金額不盡相同。因為涉及員工薪酬機密，聯發科三緘其口，不對外透露分紅細節。外界認為，參與員工分紅者還包括公司的初中高階主管，光以分紅金額平均數看，應無法呈現實際分紅的分配情形，個別員工獲配的分紅金額會因所屬部門、職等、績效表現等因素不同而有所差異。

聯發科是台灣IC設計龍頭，也是全球第五大IC設計廠，員工薪酬水準長年保持在前段班。依照公司申報的2024年非主管職全時員工薪資，全年薪資平均數為431萬元，中位數為343.8萬元，在上市櫃公司中都僅次於股王信驊。

聯發科 員工分紅

延伸閱讀

勞動基金大賺 你要跟嗎？

意騰 取得聯發科技術授權

台積電、聯發科 四檔放電

意騰以3.54億元向聯發科取得音訊技術授權 強化AI聲學布局

相關新聞

機器人「瘦身」…馬斯克導入PEEK材料 盟立、上緯等迎利多

特斯拉執行長馬斯克領頭，全球機器人業掀起「瘦身潮」。特斯拉在旗下人形機器人Optimus導入全新輕量化材料聚醚醚酮（PE...

政府啟動大採購、歐美產業加速去中化…無人機商機 三大集團搶進

台灣啟動史上最大無人機採購計畫，加上歐美加速無人機「去中化」，使得無人機後市看俏。看好無人機商機無窮，鴻海、緯創、佳世達...

機器人瘦身 PEEK四小龍爆紅 電話接不完

台灣「聚醚醚酮（PEEK）四小龍」盟立、上緯、耐特、邦泰卡位機器人瘦身新材料商機，各顯身手，以盟立、上緯最受矚目，耐特、...

台積電赴美生產 躍科技七雄「榮譽成員」

彭博分析師指出，台積電赴美生產，可望成為科技巨擘供應鏈的必備一環，進一步參與美股「科技七雄」的AI熱潮，橋接上游晶片生產...

三大代工集團搶進無人機 各擅勝場繳出亮眼成績

鴻海、緯創、佳世達等三大代工集團搶進無人機，各自都陸續繳出成績單。

鴻海法說會前好兆頭 工業富聯Q2賺287億

鴻海集團旗下工業富聯（FII）昨（10）日發布第2季財報，單季營收首次超過人民幣2,000億元、達人民幣2,003.4億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。