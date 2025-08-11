三大代工集團搶進無人機 各擅勝場繳出亮眼成績

鴻海（2317）、緯創（3231）、佳世達（2352）等三大代工集團搶進無人機，各自都陸續繳出成績單。

鴻海集團旗下京鼎轉投資富蘭登的無人機已打入國際市場，有望搶食美國川普政府的無人機「去中化」市場大餅；緯創集團旗下經緯航太屢屢獲國內國防軍工採購標案，已是台灣無人機國家隊要員；佳世達集團靠擎壤、翔隆專注農用、消防等商用領域，各擅勝場。

緯創轉投資經緯航太積極參與台灣政府的軍用商規無人機採購案，是無人機國家隊成員之一。

佳世達投資的擎壤為台灣農用無人機第一大廠，擅長製造「中、大型多軸旋翼無人機」，已打入東南亞、中美洲、非洲等地區市場。另一家獲佳世達資源挹注的翔隆，專精消防救災及特殊目的搜察無人機應用，協助公共部門進行監測與巡檢。