國科會主委吳誠文：成熟製程驅動創新應用 仍具高度發展空間

中央社／ 台北10日電

台灣在前瞻製程半導體製造技術領先全球，尤其在AI等領域扮演關鍵角色，但國科會主委吳誠文提醒，成熟製程的重要性同樣不容忽視，在驅動各種創新應用上仍有高度發展空間。

台灣積體電路設計學會（TICD）年會「第36屆超大型積體電路設計暨計算機輔助設計技術研討會（VLSIDesign/CAD Symposium）」5至8日在高雄舉行，吳誠文7日以「晶片驅動的創新系統」為題主持座談會。

吳誠文今天在臉書發文分享，此屆大會主題在探討IC設計及晶片設計軟體（EDA）融合人工智慧（AI）、大數據（Big Data）與Cloud，他期許學術界在持續精進前瞻製程IC設計技術之外，也能同樣看重以成熟製程晶片驅動各種創新應用系統，以造福人類社會。

吳誠文說，大家都知道台灣目前在前瞻製程半導體製造技術領先全球，特別在AI、高效能運算、通訊等晶片製造扮演關鍵驅動者角色；不過，他特別強調，成熟製程的重要性同樣不容忽視，特別是加上創新架構、異質整合、先進封裝、材料創新等多元技術融合，成熟製程在驅動各種創新應用仍有高度發展的空間。

因此，座談會中，他邀請有深厚經驗與傑出表現的產業界領導人擔任與談者，和與會師生共同探討台灣晶片設計產業發展的優劣勢，以及台灣晶片設計產業未來如何成功在各行各業所需的各種創新應用系統中，扮演關鍵的驅動角色。

吳誠文表示，與談的幾位專家針對這些議題，從不同技術領域與產品市場切入探討，為IC設計領域的學者專家與年輕學子帶來高度的啟發與鼓勵。

他強調，國家整體產業變遷、地緣政治衝擊、全球市場版圖推移、人才培育需求等各面向的影響下，尤其要鼓勵IC設計領域的老師，不只持續帶領學生學習晶片設計，也要透過跨領域合作，積極探索社會國家需求與各種應用系統的創新，並透過晶片驅動各種創新應用系統的開發，以造福人類社會，同時增進國家安全。

AI 晶片 IC設計 吳誠文 國科會

