台積電召開董事會將報告2奈米洩密案 傳2高層現身新竹高鐵站

台積電董事會明天起一連舉行二天，除將討論第2季股利以及資本預算案外，台積電近期爆發員工涉及2奈米營業秘密洩漏案，經營團隊將於會中報告相關案情，外界高度關注。

台積電近期驚爆營業秘密洩漏案，台積電已對於涉案違規人員進行嚴厲懲處，並採取相關法律行動。日本半導體設備廠TEL也指出，對於涉案的台灣子公司東京威力科創員工，已採取解僱處分。

由於洩漏的營業秘密傳出疑似是2奈米製程技術，此外，洩密案涉及日本業者，備受國際關注。擔任台積電法人董事的國發會主委劉鏡清日前說，台積電董事會將針對案情說明。

劉鏡清表示，檢調和國科會已經進入調查，目前還在查證階段，要釐清動機跟目的。此案與台積電日本投資應沒有關聯。

台積電向來對於董事會地點、時間和議案不會多做說明，董事會會後將會公告相關決議。台積電通常會在每季第2個月的第2個星期二公告決議內容，這次可能在8月12日公告決議事項。

今天傳出台積電董事會將於8月11日起在南科廠舉行，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛與資深副總經理暨副共同營運長侯永清今天現身新竹高鐵站，可能準備搭車前往台南，向董事會報告疑似2奈米洩密案。

據台積電年報指出，每季定期董事會開會時間長達2天，除決議各議案，並與經營團隊討論經營策略及未來方針，以為股東創造最高利益。

據了解，台積電董事會應會核准第2季股利，基於股利政策是可持續且穩定成長，每股現金股利將至少5元起跳。此外，台積電董事會也將核准資本預算案，因應未來擴產需求。台積電董事會雖然會報告營業秘密洩漏案，不過不會有決議。