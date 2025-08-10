友達接連併購 力拚脫離面板景氣循環宿命

快訊

中央社／ 台北10日電

面板友達光電除併購德國車廠一級供應商BHTC之外，在國內也動作頻頻，繼入主LED大廠富采，又在今年6月凌華股東會改選董事，全面掌握董事會。友達日前法說會宣布凌華第2季起資產負債併入友達財報，大規模轉投資動作引起市場關注。

在過去面板廠積極擴充產能的階段，明基友達集團創辦人李焜耀曾主導併購面板廠廣輝，但併購德國大廠西門子手機部門，最終卻步上失敗命運。

李焜耀退休後，生產液晶顯示器、經營品牌的明基佳世達集團交棒給佳世達現任董事長陳其宏；面板廠友達光電則交棒給現任董事長彭双浪。

陳其宏接手佳世達後，併購多家上市、上櫃及未上市「隱形冠軍」的小型企業。陳其宏曾出任台灣併購與私募股權協會第4任理事長，並將佳世達旗下橫跨網通、醫療、智慧解決方案、低軌衛星等各業別龐大的公司體系，稱為佳世達「大艦隊」。

反觀面板廠友達，原本轉投資公司多為面板相關，讓「賺1年卻可能賠2年」的面板業景氣循環，仍難靠轉投資來擺脫宿命。

面板產業具有「大者為王」的特性，鴻海創辦人郭台銘也曾透過一手扶植的群創光電以小吃大，併購產能大好幾倍的奇美電子，同時併購仁寶集團的統寶光電，產能規模一度超越韓國樂金顯示器公司（LGD），成為全球第2大面板廠；但隨後中國面板廠不斷擴充產能，新廠林立，中國已成為全球最大面板供應地。

面對液晶面板產能過剩，韓廠陸續大動作賣廠，專注有機發光二極體（OLED）面板；台廠友達、群創則採取「騰籠換鳥」策略，將舊產線轉型，投資新技術和產品，友達推新一代面板技術微型發光二極體（MicroLED）、群創則跨足半導體封裝，做扇出型面板級封裝（FOPLP）。同時，友達、群創都賣廠給半導體業者，換取現金。

不過，友達為脫離面板業景氣循環的宿命，推出顯示科技（Display）、智慧移動（Mobility Solution）、垂直場域（Vertical Solution）3大支柱，為發展智慧移動事業，併購德國汽車零組件服務一級供應商BHTC；為擴大推動MicroLED，入主富采。這次為了垂直場域，再透過轉投資凌華，發展人工智慧（AI）邊緣運算。

友達日前在法人說明會中指出，智慧移動、垂直場域2大支柱，第2季營收加總已占整體營收43%，盼2027年營收占比能突破5成。友達此次能否透過新的轉投資讓3大支柱發威，真正脫離面板業景氣循環，成效備受市場矚目。

