半導體關稅出台 法人：一線、二線差很多 AI產品容易轉嫁成本

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

美國總統川普上周提前宣布將對輸美的半導體課徵100%關稅，但目前已知在美國已有生產基地或承諾投資設廠的晶圓代工廠將可獲得豁免。法人指出，研判一線晶圓代工廠，如台積電（2330）等皆已在美國設廠或有擴產計畫，因此可望獲得豁免；二線晶圓代工廠則將受衝擊。就應用面而言，AI產品較容易轉嫁成本，但消費性電子則不易吸收成本上升。

由於半導體關稅高於預期，且2027年前投資有望享有較高稅收抵減，法人預期，台積電將必須或因應客戶要求而加速美國擴產，有利於相關設備供應商，尤其是前段製程設備商如ASML，而非台灣後段設備商。整體而言，即使台積電能將關稅100%轉嫁給客戶，此關稅政策仍對全球半導體需求構成負面影響。

台積電認為成本上升應由客戶承擔，然聯電（2303）則表示將與客戶密切合作以減輕影響，顯示兩者在策略上的明顯差異。法人表示，晶圓代工廠是否能完全轉嫁成本，將取決於市場競爭態勢。台積電的主要美國客戶預期將面臨顯著的成本上升。而OEM廠商將傾向於在全球範圍內調漲產品價格，以平滑美國市場的成本壓力，而非僅在美國地區調漲價格。這種策略將不可避免的導致全球性結構性通膨的加劇。

最後，預期關稅對台積電2025至2026年獲利影響有限，但消費市場的復甦速度將明顯放緩。法人指出，較不看好二線晶圓代工廠，及美國市場或消費性產品比重較高的IC設計公司。而聯發科（2454）則因中國大陸市場比重較高受到的影響有限，對台積電的影響則屬中性，但美國擴產的加速將導致毛利率稀釋。另外，設備商可望受惠於台積電的擴產計畫。

美國 台積電 晶圓代工廠

