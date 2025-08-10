矽盾兩大打擊 台積撐得住…多年打下的根基對手難撼動

晶圓代工龍頭台積電（2330）熬過漫長的一周，商業機密遭竊和美國關稅威脅再起，讓台灣的「矽盾」看似彎曲但不致斷裂，因為人工智慧（AI）淘金熱正盛，多年打下的根基可讓台積電屹立不搖。

台積電先進製程技術令全球稱羨，也讓台積電主管頭大。上周消息傳出，台積電開除數名涉嫌竊取2奈米製程技術的員工，緊接著美國總統川普威脅要對進口晶片重課100%關稅。

所幸台積電由於在美國投資設廠，可豁免於川普半導體關稅。但川普表示，台灣「將在亞利桑那州投資3,000億美元，興建全世界最大工廠」，幾乎比台積電之前承諾投資的1,650億美元倍增。這顯示雙方有待進一步磋商。

彭博資訊專欄作家索貝琪指出，川普可能明白，對台積電重課超高的關稅，也將重創美國科技雄心。美國要維持凌駕中國大陸的科技領先優勢，有賴輝達、蘋果等科技巨人，他們都是台積電大客戶。加徵新關稅也不利川普推行的AI基建計畫「星際之門」（Stargate），因為該計畫必須用上數十萬顆尖端晶片。

索貝琪指出，台積電在美斥資數十億美元擴張會強化台美聯盟，並延展台積電的全球足跡。在抵禦中國勢力方面，台積電本就與矽谷站在同一邊。

最先進的2奈米製程機密外洩，或許是更令台積電頭痛的問題。據悉除了台積電內賊外，涉案的還包括東京威力科創的離職員工。目前2奈米製程量產競賽，台積電三大競爭對手南韓三星、日本Rapidus和美國英特爾，都倚靠同一批半導體設備供應商，如東京威力科創。

就算對手竊得研發技術，仍需要在晶圓廠和模具設備上投注巨資，還需要延攬訓練有素的工程師，但這樣的人才有如鳳毛麟角。

台灣半導體業和台積電費時數十年，才奠定今天在先進晶片製造領域領先群倫的基礎，目前並無明顯捷徑可讓同業一舉超越台積電。

