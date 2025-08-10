華碩、世芯、元太營運聚光
電腦品牌廠華碩（2357）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY、電子紙大廠元太等三家科技業者均將於13日舉行法說會，在美國總統川普宣布新一波對等關稅後，法人圈除關注下半年營運展望外，也聚焦關稅相關應對策略及影響。
華碩共同執行長胡書賓先前指出，受地緣政治和關稅政策變化影響，市場對下半年需求看法轉趨保守。但華碩在AI PC和電競等高階應用領域具備領先實力，預期相關產品出貨和市占率可望維持成長動能。
世芯先前提到，大客戶前一代7奈米製程案件在整體產品周期內約為該公司帶來15億至16億美元的業績挹注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言