華碩、世芯、元太營運聚光

電腦品牌廠華碩（2357）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY、電子紙大廠元太等三家科技業者均將於13日舉行法說會，在美國總統川普宣布新一波對等關稅後，法人圈除關注下半年營運展望外，也聚焦關稅相關應對策略及影響。

華碩共同執行長胡書賓先前指出，受地緣政治和關稅政策變化影響，市場對下半年需求看法轉趨保守。但華碩在AI PC和電競等高階應用領域具備領先實力，預期相關產品出貨和市占率可望維持成長動能。

世芯先前提到，大客戶前一代7奈米製程案件在整體產品周期內約為該公司帶來15億至16億美元的業績挹注。