華碩、世芯、元太營運聚光

經濟日報／ 記者李珣瑛吳凱中鐘惠玲／台北報導

電腦品牌廠華碩（2357）、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY、電子紙大廠元太等三家科技業者均將於13日舉行法說會，在美國總統川普宣布新一波對等關稅後，法人圈除關注下半年營運展望外，也聚焦關稅相關應對策略及影響。

華碩共同執行長胡書賓先前指出，受地緣政治和關稅政策變化影響，市場對下半年需求看法轉趨保守。但華碩在AI PC和電競等高階應用領域具備領先實力，預期相關產品出貨和市占率可望維持成長動能。

世芯先前提到，大客戶前一代7奈米製程案件在整體產品周期內約為該公司帶來15億至16億美元的業績挹注。

美國 市占率 服務業

延伸閱讀

華碩7月營收月減20% 和碩減2%

最牛一輪／AES 強勢 永豐4C 聚光

華碩迎量子時代！金慶柏：資安密碼長度應15碼 將導入後量子加密

全民權證／華碩 挑價內外10%

相關新聞

矽盾兩大打擊 台積撐得住…多年打下的根基對手難撼動

晶圓代工龍頭台積電熬過漫長的一周，商業機密遭竊和美國關稅威脅再起，讓台灣的「矽盾」看似彎曲但不致斷裂，因為人工智慧（AI...

超薄手機夯台鏈迎春燕 大立光、台積電、奇鋐等受惠最深

蘋果iPhone 17系列新機上市倒數計時，今年下半年以三星為首的非蘋品牌大廠不約而同吹起一股輕薄風潮，成為繼導入AI應...

華碩、世芯、元太營運聚光

電腦品牌廠華碩、特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY、電子紙大廠元太等三家科技業者均將於13日舉行法說會，在美...

鴻海連續兩年獲亞洲最佳企業雇主獎 並再奪三大專項獎殊榮

全球最大的科技製造平台服務商－鴻海(2317)在最新公布的《HR Asia》評選中，再度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，...

川普3,000億美元說 美國製造被加碼 台積低調

半導體關稅倒數計時，美國總統川普近日接受媒體專訪時，意外再拋出台積電要投資3,000億美元，幫台積電加碼，引發外界關注，...

美超微砍財測 台鏈鬱卒 麗臺、華泰等營運有壓

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）上季財報不如預期，本季財測也失色，並大砍全年度營收預測，降幅達17.5%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。