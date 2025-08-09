鴻海連續兩年獲亞洲最佳企業雇主獎 並再奪三大專項獎殊榮

全球最大的科技製造平台服務商－鴻海(2317)在最新公布的《HR Asia》評選中，再度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，這也是鴻海第三次獲得此項殊榮！今年同時更一舉囊括「雇主關懷獎」、「職場永續獎」與「多元平等與包容獎」三個專項，總共奪得四座大獎，彰顯了鴻海在人才永續發展與員工照護上的卓越表現。

《HR Asia》所舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲區人力資源領域的權威指標之一，成立至今有10多年歷史，評選過程經過嚴謹的獨立調查。今年總共有360家台灣企業參與選拔，最終102家獲得獎項，獲獎率不到3成。鴻海是繼2022年、2024年之後，再度奪得亞洲最佳企業雇主獎，作為在全球24個國家地區，擁有233個廠區的跨國大型企業來說，獲獎挑戰難度更大，更顯可貴。

鴻海科技集團人資長夏國安表示：「員工是企業最重要的資產，鴻海的成功，根植於每一位同仁的努力與奉獻。我們不僅僅是蟬聯『亞洲最佳企業雇主獎』，今年更獲得多個專項肯定，證明公司長期投入的方向是正確的，我們會持續努力，打造一個讓所有員工都能感到自豪、並與公司共同成長的幸福職場。」

鴻海將員工視為家人，持續推出業界領先的福利政策，也因此今年的《HR Asia》評選中獲得「雇主關懷獎」榮譽。關懷獎，其中最大亮點是「0到6歲公司養」育兒福利，累計專案推行至今2,115鴻海寶寶受惠，並且156所育兒機構合作。此外公司也提供準媽媽員工預產期交通補助，打造全方位的福祉方案，公司將員工照護延伸至家庭，讓同仁在工作上無後顧之憂。

「職場永續獎」中，則是肯定鴻海提供豐富的學習資源與全球化的發展舞台，鼓勵員工與公司一同成長，實踐永續人才的理念。透過階層化培訓體系，針對員工各階段發展，提供差異化的職涯發展方向。2024年啟動永續敬業度調查，涵蓋18,000名員工，整體永續敬業度為82%、團隊合作為81%，調查結果取得高水準得分，相關結果也作為未來持續改善永續職場的依據。

鴻海擁抱來自全球的多元人才，並致力於打造一個尊重、平等且包容的工作環境，因此獲得「多元、平等與包容獎」。以美國廠區為例，非裔美國人主管職佔比近2成；全集團聘用少數民族員工26,572人、身心障礙員工4,241人，還提供「多元公平包容身障服務計劃」。性別平權方面，女性董事比例33%、女性員工比率42%，數字比例逐年成長。公司也透過多元的溝通管道與相關政策推動，確保每一位員工的聲音都能被聽見，潛能都能被充分發揮。

透過參與外部單位的評選來檢視公司政策成效與方向，是鴻海在ESG推動的重要一環。這不僅可以確保ESG的努力與國際接軌，努力的成果獲得第三方公正的檢視外，相關團隊獲獎，也是集團在ESG持續落實的重要動力。