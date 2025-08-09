廣達、鴻海和華碩法說會將登場 聚焦景氣及關稅對策

電子製造廠廣達、仁寶、鴻海和電腦品牌廠華碩法人說明會將於下週登場，隨著美國對等關稅陸續上路，下半年產業景氣展望以及關稅因應策略將是市場關注焦點，也是下週台股重頭戲。

廣達和仁寶將於8月12日舉行法說會，華碩和鴻海法說會緊接著於8月13日及14日登場。廣達、仁寶、華碩及鴻海將於法說會說明第2季營運結果和未來業績展望。

新台幣第2季強勢升值，廣達、華碩和鴻海等皆有採取避險措施，力求減緩新台幣升值的影響，廣達等實際受匯率波動影響情況依然備受投資人關心。

廣達等7月營收陸續出爐，廣達、仁寶和華碩7月營收同步較6月滑落，鴻海則在電腦終端、消費智能產品，以及元件和其他產品銷售成長推升下，7月營收呈現月增、年増態勢，達新台幣6138.65億元，創下歷年同期新高，表現相對較佳。

隨著美國對等關稅陸續上路，部分客戶先前已針對關稅變數預先備貨，是否影響下半年需求，市場高度關注。此外，部分廠商計劃調高美國產品售價，也將為下半年消費需求添增變數。

仁寶先前預期，第3季PC產品出貨將小幅季增，非PC產品將與第2季持平，不過，整體營收走勢須觀察匯率變化。

鴻海預期，第3季雲端網路產品可望保持強勁成長趨勢，資通訊（ICT）產品在時序步入下半年旺季，營運也將逐步加溫，整體第3季營運將有季增及年增的表現。

仁寶和鴻海營運展望是否調整，廣達和華碩對下半年業績展望，都是市場關注的重點。此外，美國對於印度商品關稅增至50%，蘋果（Apple）加碼投資美國，料將牽動代工廠布局，也是鴻海等法說會重點。