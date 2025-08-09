聽新聞
台積前7月營收 首突破2兆

聯合報／ 記者尹慧中簡永祥／台北報導
台積電七月營收達三千二百三十一點六六億元，創單月歷史次高以及歷年同期新高。台積電董事長魏哲家七月在法說會上表示，以美元計價，台積電全年營收增幅可達百分之卅。圖／聯合報系資料照片
台積電昨日公布七月合併營收三千二百三十一點六六億元，月增百分之廿二點五、年增百分之廿五點八，受惠人工智慧（ＡＩ）相關應用需求成長，創單月歷史次高以及歷年同期新高；累計前七月營收為兩兆九百六十二點一一億元，年增百分之卅七點六，首次突破兩兆元大關。

台積電下半年營運動能仍是來自ＡＩ應用成長，台積電先前已看好，今年ＡＩ加速器營收可望倍增，並預期二○二四年起未來五年年複合成長率將達百分之四十四至百分之四十六水準。

近期美國對半導體進口關稅初步方向釋出，美國總統川普日前宣布半導體關稅為百分之百，但在美國投資的企業如台積電可豁免，外界認為，半導體關稅最壞情況可能利空出盡，隨資金回補買超，激勵台積電股價七日收盤一度創新天價達一千一百八十元，昨則以一千一百七十五元作收，下跌五元。

雖然台積電半導體關稅可望釐清與豁免，不過，受到美國對等關稅衝擊半導體景氣，法人估，消費應用下半年轉趨保守，包含電腦與智慧機換機潮與耶誕購物表現恐不如預期，台積電今年第四季美元與新台幣營收恐皆季減少，雖仍可望優於去年同期，但將是近十年同期首見第四季旺季表現不如第三季，也反映消費電子產品受關稅干擾下，連動半導體需求。

法人分析，台積電終端應用來看仍有約近四成屬於消費領域，雖然占比六成的非消費應用ＡＩ與高速運算（ＨＰＣ）可望續強，但其餘消費應用全數受到關稅與景氣變化干擾，也將使第四季旺季成長力道趨緩，甚至出現無法再創新高、季減少的狀況。

台積電稍早法說會釋出本季展望，以美元計算，本季合併營收介於三一八億至三百卅億美元。台積電董事長魏哲家也在七月的法說會上表示，若以美元計，台積電今年全年的美元營收展望預計成長約百分之卅，較先前四月的法說會已經上修。

台積電先前法說會上提到，在態勢未明的情況下，將謹慎留意潛在的關稅相關影響，並在二○二五年下半年與二○二六年審慎規畫業務，同時將繼續投資於未來的大趨勢亦專注於業務基本，即技術領先、卓越製造和客戶信任，以進一步強化競爭地位。

