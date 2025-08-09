美晶片法案補貼 環球晶拿到了

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（8）日表示，環球晶美國新廠的產能已簽訂八成以上長約。美國子公司GWA於6月已拿到晶片法案第一階段逾2億美元的補助款，約占總補助額一半。顯示川普政府未阻擋補貼發放。

中美晶昨天舉行法說會，同時為中美晶董事長的徐秀蘭在回應法人有關環球晶半導體相關布局時，釋出以上說法。

目前環球晶在美國共有三個廠，包括德州新、舊廠，與密蘇里州廠，其中德州新廠將供應12吋矽晶圓，密蘇里州廠則擴充12吋絕緣上覆矽（SOI）晶圓。該公司為前述兩大擴產動作投入約35億美元，預計將獲得美國晶片法案提供的4.06億美元補助。

環球晶提到，未來可能還會獲得其他包括義大利的補助，以及美國財政部提供的先進製造投資稅負抵免（AMIC），後者比率目前為25％，明年將提升到35％。

環球晶近日宣布，美國子公司GWA正式與蘋果建立全新供應鏈合作夥伴關係，外界解讀，這意味著其德州新廠未來將笑納蘋果相關訂單。

美國 環球晶 中美晶

延伸閱讀

世界機器人大會登場 參展商避談輝達H20銷中爭議

川普沒擋美國晶片法撥款？環球晶取得2億美元分階段補助

輸美晶片與半導體100%關稅計畫 業者大感困惑

在美投資設廠就能免晶片關稅！環宇、IET成隱藏版川普免稅大贏家

相關新聞

仁寶擴張伺服器、併購引擎全開！押寶機器人、量子電腦、太空科技

仁寶（2324）電腦執行長Tony Bonadero透過官方發布個人談話，他表示仁寶正積極推動一項大規模的業務轉型計畫，...

美晶片法案補貼 環球晶拿到了

環球晶董事長徐秀蘭昨（8）日表示，環球晶美國新廠的產能已簽訂八成以上長約。美國子公司GWA於6月已拿到晶片法案第一階段逾...

財部：廠商看AI需求無空窗 估台灣第3季出口續正成長

台灣出口連續3個月衝破500億美元創新高，展望後市，財政部官員今天表示，業界認為AI需求沒有空窗期，不受短期關稅影響，預...

緯穎續押寶「美國製造」 喊話對美國子公司增資5億美元

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）8日召開董事會，會中通過今年度第2季財務報表。 而緯穎也宣布，團...

台積電7月營收重回3000億元 前七月近3兆元

台積電今（8）日公布2025年7月營收報告，重新站上3000億元，達3231.66億元，月增22.5％，年增25.8％；...

廣達營收／7月1583億元、創同期新高 前七月站上兆元大關

廣達（2382）8日公布7月營收為1,583.42億元，創同期新高，月減16.6%，年增27.4%，今年前七個月營收為1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。