美晶片法案補貼 環球晶拿到了

環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（8）日表示，環球晶美國新廠的產能已簽訂八成以上長約。美國子公司GWA於6月已拿到晶片法案第一階段逾2億美元的補助款，約占總補助額一半。顯示川普政府未阻擋補貼發放。

中美晶昨天舉行法說會，同時為中美晶董事長的徐秀蘭在回應法人有關環球晶半導體相關布局時，釋出以上說法。

目前環球晶在美國共有三個廠，包括德州新、舊廠，與密蘇里州廠，其中德州新廠將供應12吋矽晶圓，密蘇里州廠則擴充12吋絕緣上覆矽（SOI）晶圓。該公司為前述兩大擴產動作投入約35億美元，預計將獲得美國晶片法案提供的4.06億美元補助。

環球晶提到，未來可能還會獲得其他包括義大利的補助，以及美國財政部提供的先進製造投資稅負抵免（AMIC），後者比率目前為25％，明年將提升到35％。

環球晶近日宣布，美國子公司GWA正式與蘋果建立全新供應鏈合作夥伴關係，外界解讀，這意味著其德州新廠未來將笑納蘋果相關訂單。