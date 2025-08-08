耀登推衛星與地面通訊整合系統 擴展無人機應用

快訊

中央社／ 台北8日電

射頻與天線模組解決方案廠商耀登科技今天表示，積極推進空中通訊應用布局，衛星地面接收設備已整合至無人機，具備支援衛星通訊中繼任務能力。

耀登科技指出，衛星地面接收設備，可提供無人機飛行過程中，穩定傳輸影像與監測資料，擴展應用至救災、物流追蹤及遠距監控等多元場景。未來具備導入軍用偵測、戰術中繼與高空長航時平台（HAPS）等潛力，對應全球空中連網與非地面通訊需求的成長趨勢。

耀登今天公告7月合併營收新台幣1.53億元，月增7%，較去年同期衰退5.46%。日前公布上半年簡易財報，累計營收7.42億元，毛利率40%，稅前淨損0.38億元，每股虧損0.83元。

耀登說明，上半年主要受到新台幣兌美元匯率大幅度升值影響，使整體表現不如預期。排除匯率因素，本業營運已逐步回溫。

展望下半年，耀登指出，雖營運已有回溫，但受到匯率與關稅等國際經貿不安定因素影響，對後續營運仍需審慎應對。耀登為提升營運韌性與交付效率，已建立台灣、波蘭與越南3地產線據點，其中，越南新廠預計將於2026年下半年開始投產，未來將作為支撐全球交期、分散地緣風險的重要據點。

在低軌衛星應用方面，耀登強調，地面接收設備持續與歐洲衛星商進行衛星通聯驗證，待完成驗證後未來可望正式導入應用，進一步擴大國際衛星通訊供應鏈中的參與角色。

