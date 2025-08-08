林之晨：台灣大聚焦3核心事業 推動長期成長

快訊

中央社／ 台北8日電

台灣大哥大今天召開法人說明會，總經理林之晨說，台灣大以穩固電信本業、擴展Telco+電信新服務、發展Telco+Tech科技電信事業為3大核心，推動長期成長與自由現金流提升，營運表現持續穩健。

台灣大今年第2季營業利益約新台幣51.7億元，年增4%；EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利）105.9億元，稅後淨利為32.9億元、年增2%，每股稅後盈餘（EPS）1.09元。

台灣大上半年營業利益103.2億元，年增7%；稅後淨利69.4億元，年增12%，每股稅後盈餘2.3元。

台灣大今年第2季3大成長引擎同步推進，行動服務營收年增2%、家用寬頻營收年增6%、新科技事業營收年增13%；電信營業利益年增13%，合併營業利益年增4%。

行動業務方面，台灣大智慧型手機5G滲透率穩步提升至42.5%，4G用戶續約升轉5G後，月租費平均上升45%，推升智慧型手機月租用戶ARPU（每戶平均收入）年增2%。

台灣大指出，行動服務營收穩健成長，來自5G用戶的貢獻同步擴大，占整體行動服務營收比重達66%。NP（攜碼）市場移出總數年減24%，反映電信市場自整併以來由價格競爭轉向價值競爭的趨勢。

家用寬頻部分，台灣大表示，由於高頻寬需求持續推升，第2季300Mbps以上訂戶數年增32%，推升寬頻上網營收至6.16億元、年增6%。新科技事業展現多元成長動能，包含品牌電商、Web3應用、電信帳單代收代付（DCB）與遊戲等業務持續拓展。

4G 營收 台灣大哥大

