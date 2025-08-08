友達7月營收減群創增 研調：面板廠續調控產能

面板雙虎友達光電今天公布7月自結合併營收為新台幣209.2億元，較6月減少4.6%，年減15.9%；群創光電自結7月合併營收193億元，月增4.07%，年增9.13%。

研調機構群智諮詢指出，電視品牌在第2季控制採購量，使庫存壓力緩解，但終端市場需求不振依然抑制面板需求。不過，隨著全球市場旺季來臨，代工市場需求可望提升。大型面板廠透過控制產能穩定市場供需，產能稼動率偏低，中小型廠則靈活調整投片量，達到需求和成本的平衡。

面板背光模組廠中強光電公布7月自結合併營收約31.46億元，較6月減少23%，年減13%。累計1至7月合併營收214.77億元，年減5%。

中光電指出，受惠電視應用新產品量產帶動，7月營收較6月成長19%，年減4%。7月大尺寸電視、公用顯示器產品、液晶顯示器（Monitor）產品營收，皆較6月大幅成長；筆電機種營收則較6月減少6%。平板電腦機種營收月增7%。

電子紙顯示器廠振曜科技公布第2季合併營收20.6億元，季增29%，無懼新台幣匯率強升，第2季營收仍創下史上新高；毛利率則在產品組合持續優化帶動下，守住21%，單季營業利益達2.2億元，較第1季大幅成長47%；即便受匯損影響業外獲利，上半年每股稅後盈餘（EPS）仍達1.62元。

振曜科技表示，彩色電子書換機潮帶動下，市場熱賣客戶不斷追加訂單，全年出貨數量可望成長2成以上，彩色電子書比重更從去年60%提升至70%以上，隨著出貨旺季到來，目前產能已持續滿載至年底。