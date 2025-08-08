快訊

仁寶擴張伺服器、併購引擎全開！押寶機器人、量子電腦、太空科技

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
仁寶電腦執行長Tony Bonadero。官網截圖
仁寶（2324）電腦執行長Tony Bonadero透過官方發布個人談話，他表示仁寶正積極推動一項大規模的業務轉型計畫，積極尋求將仁寶從「ODM 1.0」推進至「ODM 2.0」的機會，除降低筆記型電腦（NB）業務總營收中的比重，並致力於伺服器等5大事業，並將研發資源放在太空科技、機器人、量子運算等前瞻領域，為下一個20年奠定成長利基。

Bonadero指出，仁寶除繼續深化筆電核心業務，但更看好伺服器快速得成長性，該業務有潛力創造數十億美元（破千億元新台幣）規模商機，他除持續關注任何併購機會，也思考其他加速成長方式。仁寶先前曾參與超微（AMD）出售ZT System美國製造事業的競標，不過最後台系業者都沒成功入選，執行長Tony Bonadero在併購不如預期下再度提出併購可能，也顯示仁寶仍持續把握任何伺服器產業中的併購機會。

他也正全面重新評估業務，將未來的成長動力重心轉移至非筆電業務及前瞻技術領域，以布局公司未來20年的發展契機。他透露，仁寶5大新成長引擎包括：伺服器業務、汽車領域、醫療科技、工業電腦、5G及6G技術。

他表示，汽車逐漸轉變為「軟體定義的設備」，這與仁寶在開發車用控制單元和軟體方面的優勢高度契合。

他表示，仁寶也會強化研發投資，目前前瞻布局投入量子運算、機器人與太空科技，他會持續關注新興技術的發展，並評估在這些領域的投資機會。

談及接任仁寶執行長一職時的心情，Tony Bonadero坦言自己感到「既害怕又興奮」。他深知領導一家規模龐大、擁有眾多員工的公司是一項巨大的責任。仁寶去年剛慶祝成立40周年，這對他而言是莫大的激勵。

他強調，在複雜且快速變化的國際環境中，仁寶必須果斷決策並持續創新。他表示，企業不能袖手旁觀等待事情發生，否則將會落後。為了實現轉型，公司也將賦予員工決策權力，鼓勵他們勇於承擔風險，並確保訊息的高度透明跟同仁一起努力。

仁寶 併購 伺服器

仁寶擴張伺服器、併購引擎全開！押寶機器人、量子電腦、太空科技

仁寶（2324）電腦執行長Tony Bonadero透過官方發布個人談話，他表示仁寶正積極推動一項大規模的業務轉型計畫，...

緯穎續押寶「美國製造」 喊話對美國子公司增資5億美元

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）8日召開董事會，會中通過今年度第2季財務報表。 而緯穎也宣布，團...

財部：廠商看AI需求無空窗 估台灣第3季出口續正成長

台灣出口連續3個月衝破500億美元創新高，展望後市，財政部官員今天表示，業界認為AI需求沒有空窗期，不受短期關稅影響，預...

台積電7月營收重回3000億元 前七月近3兆元

台積電今（8）日公布2025年7月營收報告，重新站上3000億元，達3231.66億元，月增22.5％，年增25.8％；...

廣達營收／7月1583億元、創同期新高 前七月站上兆元大關

廣達（2382）8日公布7月營收為1,583.42億元，創同期新高，月減16.6%，年增27.4%，今年前七個月營收為1...

尖點營收／7月3.6億元 月增0.7%、創新高

PCB鑽針廠商尖點（8021）8日公告7月營收3.6億元，月增0.7%創新高，上半年EPS為0.92元，優於去年同期0....

