仁寶擴張伺服器、併購引擎全開！押寶機器人、量子電腦、太空科技

仁寶（2324）電腦執行長Tony Bonadero透過官方發布個人談話，他表示仁寶正積極推動一項大規模的業務轉型計畫，積極尋求將仁寶從「ODM 1.0」推進至「ODM 2.0」的機會，除降低筆記型電腦（NB）業務總營收中的比重，並致力於伺服器等5大事業，並將研發資源放在太空科技、機器人、量子運算等前瞻領域，為下一個20年奠定成長利基。

Bonadero指出，仁寶除繼續深化筆電核心業務，但更看好伺服器快速得成長性，該業務有潛力創造數十億美元（破千億元新台幣）規模商機，他除持續關注任何併購機會，也思考其他加速成長方式。仁寶先前曾參與超微（AMD）出售ZT System美國製造事業的競標，不過最後台系業者都沒成功入選，執行長Tony Bonadero在併購不如預期下再度提出併購可能，也顯示仁寶仍持續把握任何伺服器產業中的併購機會。

他也正全面重新評估業務，將未來的成長動力重心轉移至非筆電業務及前瞻技術領域，以布局公司未來20年的發展契機。他透露，仁寶5大新成長引擎包括：伺服器業務、汽車領域、醫療科技、工業電腦、5G及6G技術。

他表示，汽車逐漸轉變為「軟體定義的設備」，這與仁寶在開發車用控制單元和軟體方面的優勢高度契合。

他表示，仁寶也會強化研發投資，目前前瞻布局投入量子運算、機器人與太空科技，他會持續關注新興技術的發展，並評估在這些領域的投資機會。

談及接任仁寶執行長一職時的心情，Tony Bonadero坦言自己感到「既害怕又興奮」。他深知領導一家規模龐大、擁有眾多員工的公司是一項巨大的責任。仁寶去年剛慶祝成立40周年，這對他而言是莫大的激勵。

他強調，在複雜且快速變化的國際環境中，仁寶必須果斷決策並持續創新。他表示，企業不能袖手旁觀等待事情發生，否則將會落後。為了實現轉型，公司也將賦予員工決策權力，鼓勵他們勇於承擔風險，並確保訊息的高度透明跟同仁一起努力。