AI助攻 廣達、緯創前7月營收破兆元寫同期新高
代工廠今天公布7月營收，廣達、緯創受惠於人工智慧（AI）伺服器強勁需求，今年前7個月累計營收均突破兆元，達1.15兆元、1.09兆元，創歷年同期新高。仁寶、和碩7月營收皆年減逾2成。
廣達7月合併營收約1583.42億元，月減16.6%，年增27.4%，創歷年同期新高；今年前7個月累計營收約1.15兆元，年增65.6%。
廣達7月筆記型電腦出貨400萬台，月減100萬台，主因6月有季底拉貨效應墊高基期。廣達將於12日舉辦法人說明會，預計提出第3季及下半年展望。
緯創7月合併營收約1917.26億元，月減8.35%，年增1.22倍，改寫歷年同期新高；今年前7個月累計營收約1.09兆元，年增92.71%，已超越去年全年的1.05兆元。
緯創7月筆電出貨200萬台，月減40萬台；桌上型電腦7月出貨75萬台，月增5萬台；顯示器7月出貨75萬台，與6月持平。
緯創預估，個人電腦（PC）相關產品第3季出貨將與第2季持平；AI伺服器因新產品量產順利，第3季出貨有望季增。
仁寶7月合併營收約585.91億元，月減3.2%，年減23.4%；今年前7個月累計營收4381.32億元，年減14.6%。
仁寶7月筆電出貨230萬台，月減20萬台；非PC產品受季節性因素影響小幅下滑。仁寶將於12日舉辦法人說明會，市場聚焦下半年景氣看法及伺服器事業進展。
和碩7月合併營收約771.03億元，月減2.13%，年減20.12%，為今年單月低點，主因消費性電子產品表現較疲軟；今年前7個月累計營收6168.73億元，年增2.7%。
和碩7月筆電出貨75萬台，月減24萬台。和碩將於13日公布第2季財報，並提出下半年營運展望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言