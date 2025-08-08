快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

AI助攻 廣達、緯創前7月營收破兆元寫同期新高

中央社／ 台北8日電

代工廠今天公布7月營收廣達、緯創受惠於人工智慧（AI）伺服器強勁需求，今年前7個月累計營收均突破兆元，達1.15兆元、1.09兆元，創歷年同期新高。仁寶、和碩7月營收皆年減逾2成。

廣達7月合併營收約1583.42億元，月減16.6%，年增27.4%，創歷年同期新高；今年前7個月累計營收約1.15兆元，年增65.6%。

廣達7月筆記型電腦出貨400萬台，月減100萬台，主因6月有季底拉貨效應墊高基期。廣達將於12日舉辦法人說明會，預計提出第3季及下半年展望。

緯創7月合併營收約1917.26億元，月減8.35%，年增1.22倍，改寫歷年同期新高；今年前7個月累計營收約1.09兆元，年增92.71%，已超越去年全年的1.05兆元。

緯創7月筆電出貨200萬台，月減40萬台；桌上型電腦7月出貨75萬台，月增5萬台；顯示器7月出貨75萬台，與6月持平。

緯創預估，個人電腦（PC）相關產品第3季出貨將與第2季持平；AI伺服器因新產品量產順利，第3季出貨有望季增。

仁寶7月合併營收約585.91億元，月減3.2%，年減23.4%；今年前7個月累計營收4381.32億元，年減14.6%。

仁寶7月筆電出貨230萬台，月減20萬台；非PC產品受季節性因素影響小幅下滑。仁寶將於12日舉辦法人說明會，市場聚焦下半年景氣看法及伺服器事業進展。

和碩7月合併營收約771.03億元，月減2.13%，年減20.12%，為今年單月低點，主因消費性電子產品表現較疲軟；今年前7個月累計營收6168.73億元，年增2.7%。

和碩7月筆電出貨75萬台，月減24萬台。和碩將於13日公布第2季財報，並提出下半年營運展望。

營收 廣達

延伸閱讀

巨大上半年每股賺1.42元 美利達前7月營收年減7%

英業達7月合併營收月減13% 探五個月低點

ChatGPT 升級 透露 GPT-5本周亮相 鴻海、廣達等受惠

緯創 躍外資單周買超王

相關新聞

仁寶擴張伺服器、併購引擎全開！押寶機器人、量子電腦、太空科技

仁寶（2324）電腦執行長Tony Bonadero透過官方發布個人談話，他表示仁寶正積極推動一項大規模的業務轉型計畫，...

緯穎續押寶「美國製造」 喊話對美國子公司增資5億美元

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）8日召開董事會，會中通過今年度第2季財務報表。 而緯穎也宣布，團...

財部：廠商看AI需求無空窗 估台灣第3季出口續正成長

台灣出口連續3個月衝破500億美元創新高，展望後市，財政部官員今天表示，業界認為AI需求沒有空窗期，不受短期關稅影響，預...

台積電7月營收重回3000億元 前七月近3兆元

台積電今（8）日公布2025年7月營收報告，重新站上3000億元，達3231.66億元，月增22.5％，年增25.8％；...

廣達營收／7月1583億元、創同期新高 前七月站上兆元大關

廣達（2382）8日公布7月營收為1,583.42億元，創同期新高，月減16.6%，年增27.4%，今年前七個月營收為1...

尖點營收／7月3.6億元 月增0.7%、創新高

PCB鑽針廠商尖點（8021）8日公告7月營收3.6億元，月增0.7%創新高，上半年EPS為0.92元，優於去年同期0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。