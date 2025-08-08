財部：廠商看AI需求無空窗 估台灣第3季出口續正成長

台灣出口連續3個月衝破500億美元創新高，展望後市，財政部官員今天表示，業界認為AI需求沒有空窗期，不受短期關稅影響，預期8月出口仍將站穩500億美元，第3季出口將呈正成長，預估今年全年出口總值定將首度跨越5000億美元大關。

財政部今天公布7月出口566.8億美元，繼5月、6月後外銷規模再突破500億美元，連續3個月創單月新高。

展望8月出口，財政部統計處長蔡美娜表示，國內大廠認為AI人工智慧需求是火熱的，最明顯在於台積電近期上修今年全年營收預測，業者覺得AI是剛性需求，不會受到短期關稅影響，基本上「AI的需求並沒有空窗期」，且進口電子零組件、資通產品表現也佳，因此預估台灣8月出口將持續超過500億美元，介於510億至532億美元之間，年成長率17%至22%，連22紅。

觀察今年整體情況，她說，很明顯可看到AI熱潮與科技創新帶來強勁商機，加上國內廠商在科技業上游供應鏈方面仍具有關鍵優勢，所以即使過去一段時間全球經貿籠罩在美國對等關稅陰影之下，但台灣AI相關產品的出口並沒有弱化，反而因部分急單紅利而更為強勁，造就了台灣出口過去幾個月呈現「驚驚漲」。

蔡美娜說，國內主要科技業AI晶片廠商也都有提到，截至目前為止並沒有看到客戶行為有明顯或重大改變，換句話說，市場普遍認為AI長線發展趨勢已確立，這當然就對於以電子跟資通產品為外銷主力的台灣而言，是一大利多。

她分析，前7月台灣總出口、對美國出口、對東協出口、以及資通與試聽產品出口等4大數據，都創下同期最高水準，形成相當有利的鋪墊，預估今年全年出口總值一定將首度跨越5000億美元大關，且第3季出口也將延續正成長格局，下週主計總處公布的最新預估，應有上修空間。

蔡美娜進一步表示，她之所以預期今年第3季出口可正成長，是因為7月出口表現太好，8月、9月平均每月外銷金額僅需約337.1億美元，就可與去年第3季持平。

由於台灣出口表現相當亮眼，她說，今年全年出超有機會突破1000億美元， 創下新高。

不過，蔡美娜也指出，近幾個月礦、塑化或基本金屬等原物料的進口仍相當疲弱，不算有元氣，意味以這些原物料為主要投入的傳統產業，較為看淡未來外銷情景，加上美國對台灣對等關稅暫時性稅率20%上路，且主要可能就是影響傳產，因此她評估短時間傳產外銷展望不容易出現明顯翻揚，也使台灣整體出口亦不容易突破目前以科技類為重的不平衡困局。

至於美國232條款半導體關稅對台灣出口影響，蔡美娜說，尚待具體細節出爐、更明確後，才能評估。

此外，她進一步引述智庫評估報告，該智庫評估若以台灣對等關稅20%估算，台灣對美出口可能將減少9％至12％，而台灣每月對美國外銷為140億美元左右，假設以平均影響10%來看，據此粗略計算，每月出口可能減少14億美元，從8月至12月則約略為70億美元，占全年出口概估數5000億美元的約1.4%，雖就總出口而言影響小，但對個別廠商可能影響仍大。