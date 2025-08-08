快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

京元電再擴資本支出至370億元 人事異動周婉芬升任財務長

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

為因應AI處理器與特殊應用晶片（ASIC）測試需求大增，測試大廠京元電（2449）8日董事會通過追加資本支出計畫，由原先的269.66億元調升至370億元。

京元電指出，隨著AI晶片製程邁入3奈米與2奈米世代，封裝採用CoWoS等先進技術，異質整合趨勢明確，測試階段對精度與可靠度要求大幅提升，公司決定提前布局高階測試產能，強化應對未來市況能力。

除資本支出提升外，京元電也宣布財務團隊人事調整，原財務協理周婉芬升任財務暨永續發展管理中心財務長，將統籌資金運用、財務策略與ESG事務。原財務長趙敬堯則轉任會計暨成本資產管理中心會計長，持續聚焦成本控管與財報正確性。公司強調，此舉展現對財務專業與永續承諾的高度重視。

晶片 京元電 資本支出

