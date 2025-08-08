汎銓Q2本業獲利明顯精進 7月營收衝1.91億元續創單月新高

材料分析大廠今日公布第季2季財報 ，受惠AI及矽光子案量提升，第2季單季營業利益轉盈，不過匯兌損失侵蝕獲利，單季每股虧損0.28元，若排除匯兌損失，第2季營運獲利轉盈。

汎銓也同步公布7月合併營收，再創單月新高，單月突破1.9億元達1.91億元，月增2.1、年增5.4%，由於海外布局8月後才全面展開，預料營收有機會呈現逐月墊高格局，有利明年獲利重回歷史高峰甚至挑戰超越新高。

汎銓2季合併營收5.45億元，季增17.3％、年增7.0％，創歷年單季新高，營業利益4328萬元，為近四季高點，但因新台幣升值產生業外匯兌評價損失約3332萬元，影響每股純益0.64元，使第2季稅後虧損1468萬元，每股虧損0.28元，若排除匯兌損失干擾，第2季營運獲利轉盈。

汎銓表示，受惠半導體相關客戶投入先進製程、先進封裝技術研發，加上美系AI晶片客戶AI IC驗證分析需求提升，推升旗下材料分析(MA)、AI晶片暨矽光子分析委案量進一步提振，帶動2025年第二季毛利率達26％，季增13個百分點，營業淨利由虧轉盈，展現本業獲利能力良好精進。

汎銓7月合併營收達1.91億元，月增2.1％、年增5.4％，連續二月刷新單月歷史新高記錄，累計今年前七月合併營收12億元，年增6.67％，創歷年同期新高。

汎銓表示，公司積極布局材料分析(MA)、AI晶片暨矽光子檢測分析關鍵技術門檻，提升整體檢測分析量能，其中，位於竹北的SAC-TEM Center新廠房預計將於第4季啟用，提供埃米世代製程研發所需的高解析、高穩定性與高品質分析能力，強化汎銓在材料分析(MA)市場地位，另一方面，隨著AI應用快速擴張，帶動AI晶片檢測需求明顯升溫，汎銓同步擴增AI專區服務規模，深化與AI晶片、半導體相關客戶服務黏著度，為未來營運注入多元成長動能。

展望未來營運，汎銓預期在「埃米世代製程材料分析」、「矽光子測試及光衰漏光斷光分析」、「AI客戶專區」三大業務動能齊步發威，隨著AI應用趨勢明確、先進製程技術邁入埃米時代，有望挹注檢測分析委案需求持續升溫。

汎銓同時擴大布局，在美國、深圳、日本設立營運據點，觀察國際半導體相關大廠相繼啟動美國、日本等地投資計畫，有助於創造旗下海外據點長期有利業務發展。