快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

尖點法說會／啟動擴產計劃新產能陸續進機 2026年續擴充

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

尖點（8021）8日召開法說會，展望下半年，尖點提到，主力客戶對於後續需求正向樂觀，為因應供不應求的狀況，公司已啟動擴產計劃，新產能自七月起陸續進機，預計到明年一月鑽針月產能可望由目前3,100萬支，提升至3,500萬支。2026年的擴廠計劃亦進行規劃中。

尖點於今通過2025年第2季度財務報告。2025年第2季合併營收為10.13億元，較上季增加14.1%，較去年同期增加13.8%；銷貨毛利為2.98億元，較上季增加30.2%，較去年同期增加26.4%，毛利率為29.4%，較上季增加3.6個百分點，較去年同期增加2.9個百分點；營業淨利為1.41億元，較上季增加94.7%，較去年同期增加74.7%；淨利歸屬於母公司業主為0.78億元，較上季增加51%，較去年同期增加15.7%；每股盈餘為新台幣0.55元。

2025年上半年累計營收為19億元，較去年同期增加16.8%；毛利為5.27億元，較去年同期增加30.8%，毛利率為27.7%，較去年同期增加2.9個百分點；營業利益為2.13億元，較去年同期增加124.3%；稅前淨利2.12億元；淨利歸屬於母公司業主為新台幣1.3億元，較去年同期增加46.4%；每股盈餘為新台幣0.92元。

2025第2季整體營運，受惠於AI伺服器與高階交換機對應的PCB層數增加與材料規格提升，帶動高階鑽針需求成長，產能利用率達九成以上，高階鍍膜產品銷售比重達45%；加上鑽孔業務因季節性需求回升，帶動營收優於預期並創同期營收新高，年增14%。第2季亦因稼動率提升及產品組合優化，加上持續管控費用，毛利率、營業利益率及稅後淨利率，皆較前一季度及去年同期成長，稅後淨利較前一季度增加51%。

因應AI及HPC需求急增，板材升級提高鑽針技術門檻，對於鑽針的抗磨損性及排屑性挑戰增加，尖點以「高性能鑽針」及「專業鑽孔服務」雙軸驅動，以整合技術快速提供客製化的高階解決方案，以高附加價值產品對應伺服器用封裝基板與高多層基板之技術需求。

今日同步公告7月份合併營收為新台幣3.6億元，較上月增加0.7%，較去年同期增加12.8%，為連續第二個月創新高。累計前7月營收為22.61億元，較去年同期增加16.2%。

營收 新台幣

延伸閱讀

穎崴合作日本Yokowo 擬建半導體測試策略聯盟

柏文營收／7月5.29億元、月增5.6% 續創單月新高

本周五大權值股4檔勝大盤！台積電、台達電創天價 生醫股奪漲幅王

慶豐富三箭齊發擴大美國電商客戶布局 下半年營運將優於上半年

相關新聞

緯創營收／7月1917億元 前7月合計已突破「兆元」關卡

代工大廠緯創（3231）8日公布，7月營收達1,917.26億元、月減8.4%、年增122.4%，客戶需求維持強勁，挹注...

華碩營收／7月548億元 月減近兩成寫近期新低

PC品牌大廠華碩（2357）8日公布今年7月營收，單月集團營收為548.71億元，月減19.98%、年增15.94%，為...

群聯營收／7月56億元、創同期新高 PCIe SSD 出貨年增43%

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）8日公布2025年7月合併營收達56.88億元，月減...

廣越營收／7月19億元、年減11.8% 主要受船期、匯率影響

廣越（4438）8日公布7月合併營收19.6億元，月增3.7%，年減11.8%，營收較去年同期減少主要受匯率與船期調整所...

緯創營收／7月1917億元、創同期新高 前七個月突破兆元

緯創（3231）8日公布7月營收1,917.25億元，創同期新高，月減8.35%，年增122.44%，今年前七個月營收1...

光隆營收／7月8.67億元、創13個月新高 8日起實施庫藏股

光隆（8916）8日公告7月營收8.67億元，年增3.29%、月增17.2%，創下今年的高峰，並創下13個月新高；前七月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。