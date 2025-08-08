尖點法說會／啟動擴產計劃新產能陸續進機 2026年續擴充

尖點（8021）8日召開法說會，展望下半年，尖點提到，主力客戶對於後續需求正向樂觀，為因應供不應求的狀況，公司已啟動擴產計劃，新產能自七月起陸續進機，預計到明年一月鑽針月產能可望由目前3,100萬支，提升至3,500萬支。2026年的擴廠計劃亦進行規劃中。

尖點於今通過2025年第2季度財務報告。2025年第2季合併營收為10.13億元，較上季增加14.1%，較去年同期增加13.8%；銷貨毛利為2.98億元，較上季增加30.2%，較去年同期增加26.4%，毛利率為29.4%，較上季增加3.6個百分點，較去年同期增加2.9個百分點；營業淨利為1.41億元，較上季增加94.7%，較去年同期增加74.7%；淨利歸屬於母公司業主為0.78億元，較上季增加51%，較去年同期增加15.7%；每股盈餘為新台幣0.55元。

2025年上半年累計營收為19億元，較去年同期增加16.8%；毛利為5.27億元，較去年同期增加30.8%，毛利率為27.7%，較去年同期增加2.9個百分點；營業利益為2.13億元，較去年同期增加124.3%；稅前淨利2.12億元；淨利歸屬於母公司業主為新台幣1.3億元，較去年同期增加46.4%；每股盈餘為新台幣0.92元。

2025第2季整體營運，受惠於AI伺服器與高階交換機對應的PCB層數增加與材料規格提升，帶動高階鑽針需求成長，產能利用率達九成以上，高階鍍膜產品銷售比重達45%；加上鑽孔業務因季節性需求回升，帶動營收優於預期並創同期營收新高，年增14%。第2季亦因稼動率提升及產品組合優化，加上持續管控費用，毛利率、營業利益率及稅後淨利率，皆較前一季度及去年同期成長，稅後淨利較前一季度增加51%。

因應AI及HPC需求急增，板材升級提高鑽針技術門檻，對於鑽針的抗磨損性及排屑性挑戰增加，尖點以「高性能鑽針」及「專業鑽孔服務」雙軸驅動，以整合技術快速提供客製化的高階解決方案，以高附加價值產品對應伺服器用封裝基板與高多層基板之技術需求。

今日同步公告7月份合併營收為新台幣3.6億元，較上月增加0.7%，較去年同期增加12.8%，為連續第二個月創新高。累計前7月營收為22.61億元，較去年同期增加16.2%。