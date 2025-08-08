緯穎續押寶「美國製造」 喊話對美國子公司增資5億美元

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）8日召開董事會，會中通過今年度第2季財務報表。 而緯穎也宣布，團隊為了滿足公司業務成長所帶來的辦公與研發空間需求，經這次董事會通過「臺北市總部大樓」，總額高達新台幣40億元的興建工程預算案，並將再對旗下「美國子公司Wiwynn International Corporation 」進行增資美金5億元（約合新台幣149.37億元）以充實自有營運資金，進一步優化自身財務結構。

據悉，緯穎作為緯創集團旗下專注於伺服器製造的重要子公司，在這個廣泛運用雲計算的新時代，也格外瞭解客戶未來的需求在於具備高效率低耗能的大規模運算及儲存能力、高速資料傳輸及軟硬體整合的解決方案。而團隊在董事長洪麗寗的帶領下，也成功傳承來自母集團緯創專業、且豐富的創新設計技術，以及多年的製造經驗，並持續為客戶提供巨型資料中心、運營商及企業的雲端運算解決方案，其中包括高性價比的伺服器、儲存設備、網路系統、機房基礎設備及軟硬體整合的私有雲解決方案。

事實上，緯穎作為一間領先全球的雲端運算 IT 基礎設施提供商，長年專注於超大規模數據中心。而緯穎主要關注的領域，包括雲端運算、人工智慧、前瞻通訊和邊緣運算的進展。而緯穎憑藉自研超大型資料中心及雲端基礎架構解決方案搶占龐大商機，截至2023年底，全球合作供應商就已接近300家，主要分布於台灣、中國大陸、日本、韓國、美國和歐洲。供應商提供關鍵零組件、電子和機構料件，包括製造廠、代理商和經銷商，以資本密集和技術密集為主要特色。

對此，緯穎經營團隊則強調，公司看好資料中心市場長期需求成長，持續投資並深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。展望下半年，面對國際局勢與各國關稅政策的不確定性，公司已於美國德州建置廠房，預計於2025年底前開出產能，以強化生產及供應鏈韌性。同時，也將持續與客戶保持密切溝通，彈性調配全球產能，以因應政經動態與客戶需求。