穎崴合作日本Yokowo 擬建半導體測試策略聯盟

半導體測試介面廠穎崴今天宣布，與日本Yokowo簽訂合作備忘錄，雙方將在半導體前段晶圓測試及後段IC測試建立策略聯盟。穎崴表示，雙方藉此深化產業鏈結，共拓市場機會。

穎崴自結7月合併營收新台幣6.26億元，月增66.34%，較2024年同期成長5.42%。穎崴指出，在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、網通（Networking）應用帶動下，7月營收再站上6億元，是歷年同期新高。

穎崴今年前7月自結合併營收44.46億元，較去年同期增加52.11%。

穎崴指出，因應AI和HPC晶片應用世代，掌握晶圓測試及已知良裸晶（KGD）半導體測試趨勢，穎崴晶圓級測試產品線營收占比持續增加，其中微機電（MEMS）相關測試產品出貨量穩定成長。