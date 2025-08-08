京元電資本支出擴至370億元新高 攻AI晶片測試

半導體晶圓測試廠京元電今天召開董事會，決議通過今年資本支出提高至370億元，創歷年新高。這是京元電今年內二度調升資本支出。京元電指出，主要配合營運需要，以備產能擴充需求。

京元電今年5月上旬已調高一次資本支出，由2024年12月底規劃的2025年資本支出規模218.44億元，提高至269.66億元。

京元電董事會今天也通過財務團隊人事異動案，原財務長趙敬堯轉任會計長，原財務協理周婉芬升任財務長，共同強化治理體質與永續發展布局。

在5月下旬股東會致股東營業報告書中，京元電透露，2024年12月，京元電在人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）產品營收占比約25%，先進製程產品合計營收占比已達33%。

產業人士分析，AI處理器或相關特殊應用晶片（ASIC）的晶圓製程，全面微縮至3奈米甚至2奈米製程世代，並採用CoWoS等先進封裝，晶片密度大幅提高、功耗增加、異質晶片整合成為主流等條件下，容錯率越來越嚴格，測試環節製程重要性大幅提升。

產業人士指出，AI晶片測試設備交期、以及廠房建置前置時間拉長，京元電決定提前布局高階測試產能，因此擴大資本支出規模。