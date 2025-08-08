中美晶組織改造 續升為集團再生能源服務大平台

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

太陽能廠中美晶（5483）於8日公布，為因應全球能源轉型趨勢及企業對綠能需求攀升，展開組織改造，劃分製造與服務兩大關鍵領域，太陽能電池製造事業分割至新設子公司續日，電廠與綠電服務則由續升綠能（原旭仁）」承接，兩家公司皆為中美晶 100% 持股。

同時，中美晶董事會也通過多項組織優化議案，藉由一系列組織重整，希望打造續升為集團再生能源服務的大平台，涵蓋綠電相關服務，從開發、售電到儲能、節能等業務。

為因應業務拓展，續升分別與盛齊綠能及翔盟科技合資，設立續齊儲能及續翔節能。其中續齊專注於儲能系統服務，而續翔則鎖定深度節能領域。同時，續升也將把續興與艾涅爾電力納入，整合集團綠電服務資源。

隨著集團完成多項組織與股權調整，續升逐步建立完整再生能源服務平台，包括專注一型案場開發，服務電子與半導體產業的續興，以及聚焦三型案場開發，客戶涵蓋服務業、電信業及金融業的艾涅爾，提供多元再生能源開發、媒合綠電採購需求等綠色服務；續齊發展儲能服務、續翔提供能源技術服務(ESCO)，協助客戶改善能源效率；旭鑫分公司負責案場維運服務。

