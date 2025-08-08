快訊

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

遠傳攜手亞東醫院前進高齡健康產業博覽會 秀科技實力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）近年積極投入遠距醫療及智慧醫療，以科技提升醫療照護可近性，累計服務近七萬人次，協助190家醫療機構，開設超過330家虛擬診間，更攜手亞東醫院，前進「高齡健康產業博覽會」，大秀醫療、健康相關科技實力。

「高齡健康產業博覽會」由經濟部產業發展署、國家衛生研究院、生策會及生策中心共同主辦，8日起在台北世貿一館登場，遠傳電信攜手亞東醫院參展，回應超高齡化社會趨勢，展出包含遠傳「Health健康+」App、「在宅醫療整合性照護解決方案」以及亞東醫院集結超過15個科部團隊聯合籌備的全方位健康體驗，以遠傳科技力結合亞東醫院醫療專業，共同提升高齡者的健康照護與生活品質，打造友善智慧樂齡社會。

面對高齡化與少子化帶來的嚴峻挑戰，遠傳表示，響應國家政策，自主開發「5G遠距診療平台」，將醫療資源推進偏鄉及離島，並延伸運用於緊急救護、視訊門診、居家長照等場域，以科技提升醫療照護可近性，迄今已涵蓋全台共15縣市、57鄉鎮，服務近7萬人次。

此外，隨著《通訊診察治療辦法》與時俱進，遠傳表示，從2024年7月起協助各大醫療院所推出視訊門診，已有超過190家醫療機構申請，超過330間虛擬診間陸續開診。

遠傳也投入「在宅急症照護計畫」，結合遠傳「Health健康+」App，即時監控生理數據並傳送至醫療團隊，讓行動不便、罹患慢性病民眾，在家就能享有優質的醫療服務，免去往返就醫的舟車勞頓，提升病患及家屬的生活品質，也紓解醫療院所人流。

遠傳指出，「Health健康+」App不僅支援健保視訊看診，更因應現代人的生活型態與需求，提供包含心理健康、睡眠困擾、營養減重、肺部健康、術前諮詢等自費遠距健康諮詢，服務背後由亞東醫院專科醫師團隊支援，涵蓋精神科、胸腔科、眼科、內分泌科、小兒科等多領域專業，及醫療生技夥伴的認證專家，包括心理師、護理師、職能與物理治療師等跨域照護人員，幫民眾即時解答健康疑問。

同時，遠傳「Health健康+」App還可搭配血壓計、血糖機、血氧機、智慧手錶等家用裝置，自動回傳多達16種的每日健康數據，進行個人化的健康管理，並可輕鬆帶著健康紀錄尋求專業醫事人員建議，以數位科技賦能高齡友善與全齡健康。

視訊 遠傳電信

延伸閱讀

銀髮不等於退場 亞東醫院推一站式認知功能檢測

賴清德出席高齡健康博覽會 讚王金平「再青春」模範

遠傳上半年營收獲利登高 參與LiTV新一輪募資

當醫院摸摸茶？亞東醫院色病患 連2天對女護理師襲胸摸臀遭訴

相關新聞

台積電營收／7月3,231億元 月增22.5%、年增25.8%

台積電（2330）8日公布2025年7月營收報告， 7月合併營收3,231億6,600萬元，較上月增加 22.5%，較去...

台積電7月營收重回3000億元 前七月近3兆元

台積電今（8）日公布2025年7月營收報告，重新站上3000億元，達3231.66億元，月增22.5％，年增25.8％；...

廣達營收／7月1583億元、創同期新高 前七月站上兆元大關

廣達（2382）8日公布7月營收為1,583.42億元，創同期新高，月減16.6%，年增27.4%，今年前七個月營收為1...

尖點營收／7月3.6億元 月增0.7%、創新高

PCB鑽針廠商尖點（8021）8日公告7月營收3.6億元，月增0.7%創新高，上半年EPS為0.92元，優於去年同期0....

世界營收／7月36億元、月減19.3% 仍優於去年同期

世界（5347）先進8日公布內部自行結算之2025年7月份合併營收約為新台幣36.13億元，月減少約19.3%，但仍優於...

Demo Day 聚焦併購策略 安永曝新創六大成長利器

面對資源有限與競爭加劇的創業環境，併購正成為新創企業快速成長的關鍵路徑。安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤在「第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。