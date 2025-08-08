遠傳攜手亞東醫院前進高齡健康產業博覽會 秀科技實力

遠傳電信（4904）近年積極投入遠距醫療及智慧醫療，以科技提升醫療照護可近性，累計服務近七萬人次，協助190家醫療機構，開設超過330家虛擬診間，更攜手亞東醫院，前進「高齡健康產業博覽會」，大秀醫療、健康相關科技實力。

「高齡健康產業博覽會」由經濟部產業發展署、國家衛生研究院、生策會及生策中心共同主辦，8日起在台北世貿一館登場，遠傳電信攜手亞東醫院參展，回應超高齡化社會趨勢，展出包含遠傳「Health健康+」App、「在宅醫療整合性照護解決方案」以及亞東醫院集結超過15個科部團隊聯合籌備的全方位健康體驗，以遠傳科技力結合亞東醫院醫療專業，共同提升高齡者的健康照護與生活品質，打造友善智慧樂齡社會。

面對高齡化與少子化帶來的嚴峻挑戰，遠傳表示，響應國家政策，自主開發「5G遠距診療平台」，將醫療資源推進偏鄉及離島，並延伸運用於緊急救護、視訊門診、居家長照等場域，以科技提升醫療照護可近性，迄今已涵蓋全台共15縣市、57鄉鎮，服務近7萬人次。

此外，隨著《通訊診察治療辦法》與時俱進，遠傳表示，從2024年7月起協助各大醫療院所推出視訊門診，已有超過190家醫療機構申請，超過330間虛擬診間陸續開診。

遠傳也投入「在宅急症照護計畫」，結合遠傳「Health健康+」App，即時監控生理數據並傳送至醫療團隊，讓行動不便、罹患慢性病民眾，在家就能享有優質的醫療服務，免去往返就醫的舟車勞頓，提升病患及家屬的生活品質，也紓解醫療院所人流。

遠傳指出，「Health健康+」App不僅支援健保視訊看診，更因應現代人的生活型態與需求，提供包含心理健康、睡眠困擾、營養減重、肺部健康、術前諮詢等自費遠距健康諮詢，服務背後由亞東醫院專科醫師團隊支援，涵蓋精神科、胸腔科、眼科、內分泌科、小兒科等多領域專業，及醫療生技夥伴的認證專家，包括心理師、護理師、職能與物理治療師等跨域照護人員，幫民眾即時解答健康疑問。

同時，遠傳「Health健康+」App還可搭配血壓計、血糖機、血氧機、智慧手錶等家用裝置，自動回傳多達16種的每日健康數據，進行個人化的健康管理，並可輕鬆帶著健康紀錄尋求專業醫事人員建議，以數位科技賦能高齡友善與全齡健康。