中美晶啟動組織改造 製造與服務雙軌並進 　

因應全球能源轉型趨勢以及企業對綠能需求的急遽攀升，中美晶展開組織改造，明確劃分製造與服務兩大關鍵領域，讓未來成長路徑更加清晰。太陽能電池製造事業分割至新設子公司「續日股份有限公司」，電廠與綠電服務則由「續升綠能股份有限公司（原旭仁）」承接，兩家公司皆為中美晶 100% 持股，以便各公司專注於自身核心業務，擬定最適化的成長策略，並提升對市場與客戶需求的反應速度。

中美矽晶於今日董事會也通過多項組織優化議案，藉由一系列組織重整，打造「續升」為集團再生能源服務的大平台，完整涵蓋綠電相關服務，從開發、售電到儲能、節能，建立全方位的智慧能源生態系。

1. 儲能＋節能雙布局 : 擴大能源服務版圖 為因應業務拓展，續升分別與盛齊綠能股份有限公司及翔盟科技工程有限公司合資設立「續齊儲能股份有限公司」及「續翔節能股份有限公司」。續齊專注於儲能系統服務，而續翔則鎖定深度節能領域，進一步擴大集團於智慧能源服務市場的布局，搶攻能源轉型新藍海。

2. 整合售電服務。提升綠電綜效 透過組織重整，續升納入「續興股份有限公司」與「艾涅爾電力股份有限公司」，整合集團綠電服務資源，打造完整的再生能源服務平台。

3. 建構完整綠電生態鏈。隨著集團完成多項組織與股權調整，續升逐步建立完整再生能源服務平台，包括:專注一型案場開發，服務電子與半導體產業的續興，以及聚焦三型案場開發，客戶涵蓋服務業、電信業及金融業的艾涅爾，提供多元再生能源開發、媒合綠電採購需求等全方位綠色服務；續齊發展儲能服務、續翔提供能源技術服務(ESCO)，協助客戶改善能源效率；旭鑫分公司則負責案場維運服務。其中，再生能源售電布局已有成績，艾涅爾與續興迄今整合逾900座電場，已簽約訂單超過160億度，今年截至6月底，已協助客戶累計取得超過8萬張再生能源憑證（REC）。

蘋果日前宣布與環球晶美國子公司GlobalWafers America, LLC （GWA）共同合作，攜手推進美國本土半導體晶圓廠對GWA生產之先進矽晶圓的需求，美國半導體晶圓廠將採用GWA所製造的12吋先進矽晶圓，並用於生產iPhone和iPad等裝置在美國及全球銷售的產品。這項新合作以及蘋果在美國的新投資將有助於支持GWA 所生產的先進矽晶圓，同時強化美國半導體供應鏈，呼應川普總統以推動美國製造業為優先的政策方向。

同時，集團關聯企業朋程與台特化2025年上半年營收年增皆達雙位數；宏捷科則受惠於陸系手機需求回溫及美系旗艦機備貨增加，下半年營運表現可望優於上半年。