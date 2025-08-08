台積電7月營收重回3000億元 前七月近3兆元

台積電今（8）日公布2025年7月營收報告，重新站上3000億元，達3231.66億元，月增22.5％，年增25.8％；累計前七月營收為2兆962.11億元，年增37.6％，已逼近3兆元大關。

台積電稍早法說會釋出本季展望，以美元計算，本季合併營收介於318至330億美元，以中位值計算約季增8％、年增38％；以1美元兌29元新台幣計算，營收介於9222億到1.1兆元，毛利率會介於55.5％至57.5％。

台積電本季營收展望持續成長，主要受惠於AI人工智慧及高效能運算（HPC）對3奈米和5奈米製程技術的強勁需求，為此台積電並上修今年台全年營收（以美元計算），將成長約30％，高於第1季法說會預估的25％。

雖然美國總統川普宣布半導體關稅將達100%，但因台積電在美生產製造可獲豁免，激勵台積電股價今天盤中一度再寫1185元新天價，不過此豁免是否也包括台積電在台灣生產的晶片輸美可獲豁免，因尚未公布實施細節，有待後續進一步觀察。