快訊

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電7月營收重回3000億元 前七月近3兆元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電7月營收重回3000億元，前七月近3兆元。圖/本報系資料照片
台積電7月營收重回3000億元，前七月近3兆元。圖/本報系資料照片

台積電今（8）日公布2025年7月營收報告，重新站上3000億元，達3231.66億元，月增22.5％，年增25.8％；累計前七月營收為2兆962.11億元，年增37.6％，已逼近3兆元大關。

台積電稍早法說會釋出本季展望，以美元計算，本季合併營收介於318至330億美元，以中位值計算約季增8％、年增38％；以1美元兌29元新台幣計算，營收介於9222億到1.1兆元，毛利率會介於55.5％至57.5％。

台積電本季營收展望持續成長，主要受惠於AI人工智慧及高效能運算（HPC）對3奈米和5奈米製程技術的強勁需求，為此台積電並上修今年台全年營收（以美元計算），將成長約30％，高於第1季法說會預估的25％。

雖然美國總統川普宣布半導體關稅將達100%，但因台積電在美生產製造可獲豁免，激勵台積電股價今天盤中一度再寫1185元新天價，不過此豁免是否也包括台積電在台灣生產的晶片輸美可獲豁免，因尚未公布實施細節，有待後續進一步觀察。

營收 台積電

延伸閱讀

觀察站／關稅戰突圍 台不能只靠台積電入「川普之眼 」

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

網稱台積電股價漲等於布局正確 王鴻薇：喪事喜辦非常危險

台積電3名內鬼都是「這學校」畢業！網嘆：高學歷卻無廉恥

相關新聞

台積電營收／7月3,231億元 月增22.5%、年增25.8%

台積電（2330）8日公布2025年7月營收報告， 7月合併營收3,231億6,600萬元，較上月增加 22.5%，較去...

台積電7月營收重回3000億元 前七月近3兆元

台積電今（8）日公布2025年7月營收報告，重新站上3000億元，達3231.66億元，月增22.5％，年增25.8％；...

廣達營收／7月1583億元、創同期新高 前七月站上兆元大關

廣達（2382）8日公布7月營收為1,583.42億元，創同期新高，月減16.6%，年增27.4%，今年前七個月營收為1...

尖點營收／7月3.6億元 月增0.7%、創新高

PCB鑽針廠商尖點（8021）8日公告7月營收3.6億元，月增0.7%創新高，上半年EPS為0.92元，優於去年同期0....

世界營收／7月36億元、月減19.3% 仍優於去年同期

世界（5347）先進8日公布內部自行結算之2025年7月份合併營收約為新台幣36.13億元，月減少約19.3%，但仍優於...

Demo Day 聚焦併購策略 安永曝新創六大成長利器

面對資源有限與競爭加劇的創業環境，併購正成為新創企業快速成長的關鍵路徑。安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤在「第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。