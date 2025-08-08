快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

小台積電「0052」擬分割 9月25日召開受益人大會

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

富邦投信旗下富邦科技（0052）已於日前取得主管機關核准進行分割作業，8日決議將於9月25日召開受益人大會，決議是否啟動分割。

0052將啟動分割計畫，預計採「1拆5」甚至「1拆6」方式進行，讓投資人進場門檻大幅降低。若以7月21日收盤價199.65元計算，現行買進1張需投入近20萬元，分割後一張僅需約4萬元，將有助吸引更多散戶參與，也提升市場流動性。

0052於95年8月28日成立，追蹤指數為「臺灣資訊科技指數」，由臺灣50指數與臺灣中型100指數成分股中，選擇依FTSE全球產業分類系統（ICB行業分類指標）中產業類別為科技類之公司。其中因台積電（2330）持股比重超過六成，被市場暱稱為「小台積電」。隨著台股長期走多，基金價格自初次發行價32.48元一路上漲，至7月21日已升逾6倍，雖彰顯科技產業長期成長力道，但也逐漸墊高投資門檻。

富邦投信指出，鑒於台股市場習慣以1張（1,000股）為單位進行交易，零股市場的撮合時間需待5秒撮合且流動性較低，因此投資人多以單張為投資單位，所以單張價格過高會提高投資人參與的難度。舉例而言，當基金市價為200元時，購買1張需耗費20萬元現金，投資門檻較高，不利於一般散戶參與。然而，若基金以5倍進行分割，分割價格將降至40元，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與。

此外，單張基金價格下降，投資人可更加靈活地調整資產配置，進一步提升投資組合的流動性。由此可見，ETF分割後將有效降低投資門檻與提升流動性。

事實上，ETF分割與反分割是國際市場的常見機制，能維持產品交易價格在合理區間。台灣證券交易所自110年4月起正式開放ETF分割及反分割作業程序，目的即在於健全ETF交易制度、促進市場發展。富邦投信強調，此次分割計畫正是為接軌國際實務，同時滿足國內投資人對科技股資產配置的需求。

富邦投信表示，截至今年6月，0052受益人數達30,452人，基金規模約149.34億元。觀察同業產品亦有類似需求，顯示投資人對靈活調整台股資產比重有一定程度渴望，因此分割不僅有助活絡交易，也符合集體投資利益。

富邦投信補充，ETF分割僅調整每單位淨值及持有張數，並不影響受益人持有的總資產價值。例如，分割後雖單位價格下降，但投資人持有的單位數增加，總價值維持不變。因此，此舉將同時兼顧投資人權益與市場發展，符合證交所對ETF交易制度更完善的方向。

0052預計將於9月25日召開受益人大會，正式分割時程仍須待受益人大會決議通過後公告。市場預期，若分割順利完成，將進一步釋放「小台積電」的市場吸引力，讓更多投資人以更親民的價格參與台灣科技產業成長紅利。

富邦投信

延伸閱讀

台積電「內鬼案」震驚全球 前工程師憂這些機密恐外洩

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

優化AI運算 NEO半導體獲記憶體大會最具創新技術

世界機器人大會登場！佳能漲停創天價帶動族群齊揚

相關新聞

台積電營收／7月3,231億元 月增22.5%、年增25.8%

台積電（2330）8日公布2025年7月營收報告， 7月合併營收3,231億6,600萬元，較上月增加 22.5%，較去...

小台積電「0052」擬分割 9月25日召開受益人大會

富邦投信旗下富邦科技（0052）已於日前取得主管機關核准進行分割作業，8日決議將於9月25日召開受益人大會，決議是否啟動...

廣達營收／7月1583億元、創同期新高 前七月站上兆元大關

廣達（2382）8日公布7月營收為1,583.42億元，創同期新高，月減16.6%，年增27.4%，今年前七個月營收為1...

尖點營收／7月3.6億元 月增0.7%、創新高

PCB鑽針廠商尖點（8021）8日公告7月營收3.6億元，月增0.7%創新高，上半年EPS為0.92元，優於去年同期0....

世界營收／7月36億元、月減19.3% 仍優於去年同期

世界（5347）先進8日公布內部自行結算之2025年7月份合併營收約為新台幣36.13億元，月減少約19.3%，但仍優於...

Demo Day 聚焦併購策略 安永曝新創六大成長利器

面對資源有限與競爭加劇的創業環境，併購正成為新創企業快速成長的關鍵路徑。安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤在「第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。