經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達（2382）8日公布7月營收為1,583.42億元，創同期新高，月減16.6%，年增27.4%，今年前七個月營收為1.148兆元，站上兆元大關，年增65.6%，創同期新高。

廣達看好2025年展望，維持三大事業群的成長目標不變，AI伺服器營收年增幅度三位數，一般伺服器持平至小幅成長，汽車電子則維持個位數年增目標。

法人表示，輝達（NVIDIA）GB300伺服器設計與GB200差異不大，預計第3季是新舊產品轉換期，GB300有望小量出貨，第4季逐步爬升，廣達全年AI伺服器營收將維持三位數成長目標，動能有望延續至明年。廣達將於下周召開法說會，公布第2季營運成果。

廣達 營收 伺服器

廣達營收／7月1583億元、創同期新高 前七月站上兆元大關

