台積電營收／7月3,231億元 月增22.5%、年增25.8%

台積電（2330）8日公布2025年7月營收報告， 7月合併營收3,231億6,600萬元，較上月增加 22.5%，較去年同期增加 25.8%。累計 2025年 1 至 7 月營收約為新台幣 2 兆 962 億 1,100 萬元，較去年同期增加 37.6%。

台積電第2季合併營收9,337.9億元，季增 11.3%，年增38.6%；稅後純益3,982.7億元，季增10.2%，年增60.7%，為史上單季最賺錢的一季，換算每天一開門就賺超過44億元；每股純益15.36元。

若以美元計算，第2季營收 300.7 億，年增 44.4%，季增 17.8%。

第2季毛利率為 58.6%，營業利益率為 49.6%，稅後純益率則為 42.7%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第3季展望， 預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於 55.5%~ 57.5%之間；營業利益率預計介於 45.5~ 47.5%之間。