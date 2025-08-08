Demo Day 聚焦併購策略 安永曝新創六大成長利器

面對資源有限與競爭加劇的創業環境，併購正成為新創企業快速成長的關鍵路徑。安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤在「第五屆TINVA Demo Day」中指出，對新創來說，策略性併購是從生存邁向倍速擴張的有效解方，特別是在想快速打開新市場、強化技術或提高估值時，能發揮明顯成效。

由台灣工研新創協會主辦的TINVA Demo Day，今年邁入第五屆，現場集結超過20家Deeptech新創團隊，以及創投、產業界、政府代表與資深創業者等200多位重量級人士。活動邀請臺灣證交所、工研院與安永等單位共同參與，打造一場集結新創、專業與政策資源的高含金量盛會。

黃建澤以「新創的併購策略：生存到倍速成長進化途徑」為題，分享多年併購實戰經驗。他解析，併購的六大優勢，包括快速拓展市場版圖、取得關鍵技術、產品線多元化、提升營運效率、吸引資金投入，以及透過整合創造協同效益，不只幫助新創企業站穩腳步，更可能改變競爭格局。

他提醒，新創團隊若能善用併購策略，將有機會突破資源限制與單一市場瓶頸，提早啟動下一階段成長引擎。特別是在全球資本市場變動劇烈的此時，從早期便布局併購計畫，將成為建立企業長期競爭力的關鍵一步。