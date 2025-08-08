台積電營收／7月逾3,231億元、月增加22.5% 創歷年同期新高

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電高雄廠目前正在加緊趕工。記者劉學聖／攝影
台積電（2330）8日公佈2025年7月營收報告。2025年7月合併營收約為新台幣3,231億6,600萬元，較上月增加了22.5%，較去年同期增加了25.8%。創單月歷史次高以及歷年同期新高。

台積電累計2025年1至7月營收約為新台幣2兆962億1,100萬元，較去年同期增加了37.6%。也是歷年同期新高。

台積電先前召開法說會，台積電預估，第3季美元營收318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%。符合市場預估季增3-7%區間，毛利率55.5-57.5%較前一季下滑。第3季假設1美元兌新台幣29元，第3季新台幣將升值6.6%，估計將影響新台幣營收約6.6%，影響毛利率約2.6個百分點。

台積電第2季美元營收300.7億美元，優於預期，毛利率58.6%，營益率49.6%。台積電預估第3季318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%。

