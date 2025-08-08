攸泰科技營收／7月1.54億元、年增75% 營運表現穩健

大眾控（3701）旗下攸泰科技（6928）公告2025年7月自結合併營收為1.54億元，較上個月降幅達39%，與去年同期比較則呈現大幅成長75%。累計營收達13.01億元，年增率達11%，營運表現穩健。

從應用市場來看，海事需求持續增溫，為帶動營收成長的主力動能，單月營收較去年同期成長39%，累計1至7月則年增達41%。此外，高毛利的衛星通訊與智慧移動市場亦呈現回溫態勢，專案陸續出貨，整體市場動能逐步恢復。

區域營收方面，美國為本月主要出貨市場，占7月營收約四成；而累計營收則以歐洲市場比重最高，年增率超過五成，顯示海外拓展策略初見成效。亞洲（含台灣）及其他地區出貨逐漸穩定，推升占比明顯上升，對營收貢獻日益提升。

因受四、五月份匯率升值影響，衝擊營收認列金額，2025年第2季營收為5.36億元，較去年同期略減6%，毛利率由22%提升至24%，上升兩個百分點，顯示成本結構持續優化。雖本季EPS為-0.1元，仍處於小幅虧損，但較去年同期的-0.46元顯著收斂，獲利結構明顯改善。

2025年上半年合併營收為11.47億元，年增5%，主因海事應用市場持續回暖，高毛利的衛星通訊與智慧移動市場逐步復甦，專案穩步推進。毛利率由去年同期24%升至25%，上升一個百分點；費用有效控管，較去年同期下降6%。每股盈餘為0.13元，較去年同期的-0.16元轉虧為盈，營運體質穩健成長。

儘管上半年面臨對等關稅、地緣政治不確定性與匯率波動等系統性風險挑戰，攸泰科技仍展現穩健營運韌性，營收與獲利雙雙成長。隨著7月E3 Displays, LLC正式併入營運體系，除有助於強化產品組合完整性，也進一步擴大垂直整合效益與跨區域市場滲透力，預期將持續對營運產生正向助益。

展望未來，攸泰科技將持續審慎因應全球市場變動，加強與客戶間的協作與溝通，靈活調整營運節奏，保持高度彈性。公司將聚焦強化產品組合、優化全球服務能力，深化對RuggON品牌、衛星通訊與智慧應用領域的投入，並積極拓展具潛力的垂直市場，持續提升營運效率與獲利品質，穩健邁向全年成長目標。

面對對等關稅等外部挑戰，攸泰科技將持續密切關注政策發展，並動態評估供應鏈配置與出貨區域策略，靈活調整接單模式與資源調度，以因應瞬息萬變的國際局勢，確保營運穩定推進與全球交付韌性。