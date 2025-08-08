普鴻資訊財報／上半年 EPS 2.71元！金融機業務為成長主力

快訊

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
普鴻董事長林群國。記者吳康瑋／攝影
普鴻董事長林群國。記者吳康瑋／攝影

普鴻資訊（6590）董事會8日通過114年上半年度財報，第2季每股盈餘1.78元，創單季歷史新高；上半年度合併營收3.31億元，較去年同期2.85億元成長16%，而稅後純益6115.9萬元，每股盈餘2.71元。普鴻資訊甫於7月歡慶公司成立25週年，隨即發布喜訊，交出25年來上半年合併營收創新高的亮眼成績單，顯示公司業務發展與營運正向動能持續加強。

值得注意的是，普鴻上半年度合併營收創新高主要來自於金融機的業務模式得到金融客戶的良好回饋與採納，不僅如此，旗下子公司捷智商訊營收成長之關鍵因素在於捷智採用了和普鴻策略與平台，推出了捷智獨家的監理金融機，在上半年業績顯著成長。

普鴻表示，過去數年不斷推廣的融合機模式，今年進一步進化升級為金融機，提供整體解決方案，滿足了金融客戶最迫切合規需求，並以自主研發開源達成「進口替代」，更是讓金融客戶能擺脫國外IT廠商快速高漲費用威脅，大幅降低了長年期的IT支出與 維運的總成本（TCO）。

此外，普鴻也以「資安國造」策略，呼應政府國家資通安全戰略，投入台灣在地研發團隊，推出了全新ProTrust 資料保護平台產品以及後量子密碼（PQC）的先導研發。銀行客戶對普鴻金融機及捷智監理金融機推出反應熱烈，希望在強大的雙引擎下，與捷智商訊攜手繼續創造高峰，為台灣的金融客戶及國家資通安全提供更大的貢獻。

普鴻 營收 平台

