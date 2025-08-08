緯軟營收／第2季1.32億元 EPS 達1.8元
緯軟（4953）2025年第2季合併營收為27.2億元，季增3.1%，年增7.9%，繼去年第4季後再創單季歷史新高；毛利率為17.3%，季增2.7個百分點，年減0.3個百分點；營業利益1.58億元，營益率為5.8%；稅後淨利1.32億元，稅後淨利率為4.8%。第2季EPS為1.80元。公司客戶產業組合調整趨於穩定，獲利表現逐步回升至過往水準；後續營運走勢將更加穩健。
累計上半年合併營收達53.6億元，年增9%，亦創同期新高；毛利率為16.0%，年減1.6個百分點；營業利益2.76億元，營益率為5.3%；稅後淨利2.42億元，稅後淨利率為4.5%。上半年EPS為3.31元。隨著四大區域市場全面成長，以及互聯網與製造產業的持續推進，上半年營運表現穩健向上。
緯軟以「雙軸成長」策略推進營運布局，聚焦既有業務的價值提升與新興市場的開拓。透過深化AI技術應用與客戶合作，持續強化服務價值；並積極切入半導體市場，拓展至IC布局等高附加價值領域。藉由聚焦關鍵產業與強化技術資源配置，逐步提升營運增長動能。
緯軟同時公告自結2025年7月份單月合併營收為9.55億元，月增6.1%，年增11%；累計合併營收為63.2億元，年增9%，不僅累計營收續創同期新高，更再次刷新單月營收歷史紀錄。
