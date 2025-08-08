關稅利空出盡變轉機、聚焦 AI 紅利 台股蓄勢待發挑戰前高

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

川普政府擬對半導體產品祭出100%關稅政策消息釋出，市場以利空出盡解讀，台股7日更以大漲超過500點熱烈回應！「鉅亨買基金」認為，影響股市長期表現的關鍵，始終是企業獲利與產業趨勢。隨著關稅利空出盡，資金有望回流基本面強勁的族群，台灣具備完整供應鏈與領先技術，在全球科技架構轉型之際，持續站穩科技紅利的第一排。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，表面上看來，美方擬對半導體課徵高達100%關稅，似乎對以電子產品為主力出口的台灣構成衝擊。然而，政策同時開出「只要有意願或已開始在美設廠，即可完全豁免關稅」的條件，對早已積極布局美國市場的台灣廠商反成利多。

以台積電（2330）為例，已在亞利桑那州設有晶圓廠，並持續擴大建廠規模，預期對營運影響極小。台灣在全球電子供應鏈的角色未動如山，反映其在地緣與政策變局中的高度韌性。

張榮仁指出，進一步觀察，美國政策重心正快速轉向AI布局，從基礎建設到產業投資皆朝此方向加速推動。台廠若能乘勢跟進，擴大對美投資規模，不僅可望取得關稅豁免，也將進一步強化在AI供應鏈中的戰略地位。對尚未設廠的企業而言，這波AI熱潮是一次重塑競爭力的關鍵機會，結合政府政策與企業資源，積極擬定赴美方案勢在必行。

「鉅亨買基金」建議，投資人應跳脫短期消息面干擾，聚焦於政策紅利與企業長期競爭力。當利空鈍化、資金回流基本面，台灣科技產業的技術優勢與供應鏈整合能力，將成為長線投資主軸。AI將推升運算與效率雙重需求，台廠居於供應鏈關鍵位置，有望持續吸引國際合作與資金青睞，台股長線表現值得期待。投資人可趁勢布局台股基金，把握科技紅利行情。

AI 關稅

