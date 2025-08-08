快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

宏碁第2季獲利不敵匯率、關稅衝擊 「關鍵隱憂」牽動下半年表現

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
宏碁。記者吳康瑋攝影／報系資料照
宏碁。記者吳康瑋攝影／報系資料照

PC品牌大廠宏碁第2季財報受匯率及關稅影響，表現不如去年同期，加上市場憂心蘋果若豁免關稅，恐瓜分其他PC品牌市占，早盤股價帶量下跌逾3.5%、摔下月線，回防30元關卡。

宏碁個人電腦銷量於2025年第1季表現亮眼，市占率達6.5%，位居全球前五大電腦品牌之列，銷售量亦較去年同期穩定成長。最新公布第2季合併營收665.32億元，季增8.5%，與去年同期持平；稅後淨利10.85億元，季增逾1倍，但EPS僅0.36元，低於去年同期的0.47元。上半年合併營收1,278.7億元、與去年相當；毛利132.07億元、毛利率10.3%；稅後淨利16億元，EPS 0.53元，明顯低於去年同期的0.87元。

美國為全球筆電與智慧手機核心市場，川普日前宣布對銷美半導體產品課徵100%關稅，引發市場對PC產品關稅細節的高度關注。法人指出，若蘋果獲得關稅豁免，iPhone與MacBook在美國的售價將更具競爭力，恐進一步擠壓宏碁、華碩、聯想、惠普、戴爾等品牌廠的市占空間。

研調機構Counterpoint Research日前也示警，受美國關稅政策不確定性影響，2025下半年起PC出貨量相對於去年同期增速可能放緩，加上美國市場產品可能漲價，恐不利品牌雙A宏碁、華碩等PC供應商下半年營運。

面對市場挑戰，宏碁預計9月3日在德國柏林舉行「next@acer」全球發表會，除全產品線推出新品外，亦將發表橫跨硬體、軟體與服務的整合性AI解決方案，力圖開拓新成長動能。

關稅 宏碁 美國

延伸閱讀

【重磅快評】半導體關稅掏空台灣 別肖想包裹談判降稅

川普說法曖昧⋯台積電0關稅含台灣生產？網猜：股價還會漲

半導體廠商如何免徵百分之百川普關稅？盧特尼克解釋了

曾聽取黃仁勳意見 美商長：川普允許在美建廠不被課關稅

相關新聞

宏碁第2季獲利不敵匯率、關稅衝擊 「關鍵隱憂」牽動下半年表現

PC品牌大廠宏碁第2季財報受匯率及關稅影響，表現不如去年同期，加上市場憂心蘋果若豁免關稅，恐瓜分其他PC品牌市占，早盤股...

美關稅策略 經長邀重量級半導體業者座談

美國總統川普宣布對銷美半導體課100%關稅，經濟部長郭智輝昨（7）日邀請國內半導體大咖業者座談，業者建議，政府應積極對美...

專家示警：半導體供應鏈將外移

美國總統川普宣布對半導體課徵100%關稅，但美國製造可豁免。專家分析，半導體關稅仍有許多不確定性，就目前資訊來看，台積電...

雙A銷美有硬仗要打 iPhone、MacBook關稅豁免 訂價更具優勢

川普宣布對銷美半導體產品課100%關稅，蘋果可豁免。美國是全球手機、筆電重要市場。法人憂心，蘋果獲得關稅豁免，iPhon...

環球晶德州廠 喜迎商機

矽晶圓大廠環球晶昨（7）日宣布，旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（GWA）正式與蘋果建立...

鴻準 砸10億美元東進

金屬機殼大廠鴻準昨（7）日宣布將斥資10億美元（約新台幣298億元）投資美國，擬定未來十年以「美國製造」為核心的發展戰略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。