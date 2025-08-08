宏碁第2季獲利不敵匯率、關稅衝擊 「關鍵隱憂」牽動下半年表現

PC品牌大廠宏碁第2季財報受匯率及關稅影響，表現不如去年同期，加上市場憂心蘋果若豁免關稅，恐瓜分其他PC品牌市占，早盤股價帶量下跌逾3.5%、摔下月線，回防30元關卡。

宏碁個人電腦銷量於2025年第1季表現亮眼，市占率達6.5%，位居全球前五大電腦品牌之列，銷售量亦較去年同期穩定成長。最新公布第2季合併營收665.32億元，季增8.5%，與去年同期持平；稅後淨利10.85億元，季增逾1倍，但EPS僅0.36元，低於去年同期的0.47元。上半年合併營收1,278.7億元、與去年相當；毛利132.07億元、毛利率10.3%；稅後淨利16億元，EPS 0.53元，明顯低於去年同期的0.87元。

美國為全球筆電與智慧手機核心市場，川普日前宣布對銷美半導體產品課徵100%關稅，引發市場對PC產品關稅細節的高度關注。法人指出，若蘋果獲得關稅豁免，iPhone與MacBook在美國的售價將更具競爭力，恐進一步擠壓宏碁、華碩、聯想、惠普、戴爾等品牌廠的市占空間。

研調機構Counterpoint Research日前也示警，受美國關稅政策不確定性影響，2025下半年起PC出貨量相對於去年同期增速可能放緩，加上美國市場產品可能漲價，恐不利品牌雙A宏碁、華碩等PC供應商下半年營運。

面對市場挑戰，宏碁預計9月3日在德國柏林舉行「next@acer」全球發表會，除全產品線推出新品外，亦將發表橫跨硬體、軟體與服務的整合性AI解決方案，力圖開拓新成長動能。