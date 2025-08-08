在美投資設廠就能免晶片關稅！環宇、IET 成隱藏版川普免稅大贏家

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

美國總統川普宣布對半導體銷美課徵100%關稅，在美投資或興建廠房的業者將給予關稅豁免，在AI時代扮演要角的磷化銦（InP）雙雄環宇-KY（4991）、英特磊IET-KY因在美國設有生產基地，地緣關係密切，也將享有優勢，就地供貨大啖AI光通訊商機。

業界指出，美國半導體關稅適用各類半導體，各界關注屬於第一代半導體（純矽製程）的台積電取得豁免權，用力按讚之餘，第三代半導體（化合物）於AI時代異軍突起，市場更是瘋狂搶貨磷化銦，環宇、IET挾美國投資與生產優勢，也可望取得豁免資格，成為隱藏版大贏家。

尤其現階段AI伺服器對光通訊需求十分迫切，環宇、IET因具有美國製造優勢，雙雙避開關稅風險，不僅在成本上有望較競爭對手更具優勢，且也能就近服務美系客戶，取得地利之便。

據悉，環宇出貨廠房位於美國境內，該公司近年來積極跨入光通訊產品成績斐然，尤其是在800G部分市占率更是首屈一指，加上矽光（CPO）產品預計第4季開始量產，今、明年展望樂觀。

環宇第2季受惠產品出貨暢旺，加上費用控制得宜，成功轉虧為盈。環宇總執行長暨總裁安寶信曾指出，光通訊成長的趨勢已銳不可當，預料下半年將會優於上半年，營運將加速回溫。

至於IET方面，該公司已符合美國聯邦政府與德州州政府的晶片法案補助資格，目前已取得德州州政府晶片法案補助款412萬美元（約新台幣1.22億元），用於興建德州二廠，而美國聯邦政府的補助則仍在進行中，預料未來取得後，也將用於擴大產能。

除此之外，IET美國新廠二期將在7月動工，預估明年度完工，屆時產能有望進一步擴大。

展望下半年營運，受惠輝達GB300即將量產，激勵市場對磷化銦磊晶需求火熱，IET估計下半年營運有望優於上半年，全年業績則更勝去年。

受惠磷化銦基板供應解禁，目前相關磊晶出貨已逐月順暢，而磷化銦是光通訊晶片不可或缺的原材料，IET扮演相當吃重的角色，亦成為未來業績成長的關鍵動能。

軟銀集團坦承AI「星際之門」計畫停滯

軟銀集團受惠於持股輝達，上季淨利遠優預期，但表示啟動「星際之門」（Stargate）計畫，耗費的時間長於預期。這是軟銀首...

經部找半導體大咖業者座談 業者建議政府「這麼做」避免差別待遇

美國總統川普宣布對半導體課100%關稅，但在美國投資可免關稅。經濟部郭智輝部長於7日邀請國內半導體大咖業者座談，業者建議...

鴻準揭「赴美投資」計畫！總額10億美元 瞄準2產業商機

鴻海（2317）旗下機殼廠鴻準（2354）7日宣布，董事會通過總額達10億美元的戰略投資計畫資本預算案，鎖定「前進美國製...

只有台積電等大廠逃得過？半導體關稅100％ 專家：川普又TACO

美國總統川普宣布將針對晶片與半導體產品課徵約100%的關稅，最快下周上路，他強調，此政策不適用於那些已在美國設廠，或已承諾會設廠的企業。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，川普的說法再度出現模糊空間，雖然川普稱企業在美國「建廠」或「承諾建廠」，就能免除重稅衝擊，但其中的定義與細節尚不明確。

宏碁下午召開重訊記者會 說明董事會重大決議

PC品牌大廠宏碁（2353）7日宣布，將於下午於證交所召開重訊記者會，由張鉅靈資深經理說明董事會重大決議事宜。

南亞科與鈺創合資成立AI記憶體設計服務公司 合攻類HBM

南亞科（2408）7日宣布與鈺創將合資成立AI記憶體設計服務公司，南亞科與鈺創將分別以80：20股權比例原則，共同投資合資公司新台幣5億元，公司總部將設立於新竹市。

