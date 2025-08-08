美關稅策略 經長邀重量級半導體業者座談

美國總統川普宣布對銷美半導體課100%關稅，經濟部長郭智輝昨（7）日邀請國內半導體大咖業者座談，業者建議，政府應積極對美談判爭取對產業有利條件，並應避免美國差別加徵關稅導致對台灣產業產生不公平。

SEMI及台積電（2330）、聯電、力積電、南亞科、日月光、環球晶、鴻海等重量級業者昨天均出席座談，針對美方政策動向及可能因應作法交換意見。

經濟部轉述，業者普遍表示，美國擬對半導體及晶片加徵關稅，其實施範圍、課稅方式、豁免條件及相關執行細節尚未公布，仍待觀察與釐清。業者建議政府應積極對美談判爭取對台灣產業有利條件，並應避免美國差別加徵關稅導致對台廠產生不公平。

經濟部表示，會將業者建議提供台美經貿工作小組，持續對美談判，並與業者保持即時聯繫，預作多元應對準備。

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣表示，半導體關稅細節尚未公布，最終範圍與實際稅率仍待美方行政命令確認，我方將積極爭取，盼與美國就對等關稅、232條款及供應鏈合作一併協商，以獲得最優惠稅率。