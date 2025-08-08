聽新聞
0:00 / 0:00
美關稅策略 經長邀重量級半導體業者座談
美國總統川普宣布對銷美半導體課100%關稅，經濟部長郭智輝昨（7）日邀請國內半導體大咖業者座談，業者建議，政府應積極對美談判爭取對產業有利條件，並應避免美國差別加徵關稅導致對台灣產業產生不公平。
SEMI及台積電（2330）、聯電、力積電、南亞科、日月光、環球晶、鴻海等重量級業者昨天均出席座談，針對美方政策動向及可能因應作法交換意見。
經濟部轉述，業者普遍表示，美國擬對半導體及晶片加徵關稅，其實施範圍、課稅方式、豁免條件及相關執行細節尚未公布，仍待觀察與釐清。業者建議政府應積極對美談判爭取對台灣產業有利條件，並應避免美國差別加徵關稅導致對台廠產生不公平。
經濟部表示，會將業者建議提供台美經貿工作小組，持續對美談判，並與業者保持即時聯繫，預作多元應對準備。
行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣表示，半導體關稅細節尚未公布，最終範圍與實際稅率仍待美方行政命令確認，我方將積極爭取，盼與美國就對等關稅、232條款及供應鏈合作一併協商，以獲得最優惠稅率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言