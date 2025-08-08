聽新聞
台積加碼美國？董事會沒要討論

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

美國總統川普近期多次為台積電「加碼」投資美國額度，引發關注。對此，台積電（2330）董事、國發會主委劉鏡清昨（7）日表示，「這個沒有討論」。台積電下周將召開董事會，他表示，加碼投資「目前沒有在議程內」。

劉鏡清昨日赴立法院經濟委員會備詢，立委關切台積電是否被迫加碼投資美國？劉鏡清表示，董事會沒有討論，而且應以台積電公司回應、即對美投資金額1,650億美元為準。

國民黨立委楊瓊瓔追問，未來還會不會發生川普要求台積電加碼投資？劉鏡清表示，他無法預測，但就企業發展過程，一定是有訂單才會去，公司決策會以訂單為核心，畢竟台積電是上市公司，要對股東負責。

國民黨立委葉元之詢問劉鏡清，是否支持台積電加碼投資？劉鏡清回答，這要由台積電分析利弊，現在「沒有在議程內」，但他不確定會不會有臨時議程，要看台積電經營團隊評估，由公司決定。

另外劉鏡清提及，台積電將在董事會說明2奈米製程洩密案。他表示，目前還在查證、調查階段。

董事 台積電

