隱藏版贏家 享免稅優勢 磷化銦雙雄進擊 搶AI光通訊商機

美國總統川普宣布對半導體銷美課徵100%關稅，在美投資或興建廠房的業者將給予關稅豁免，在AI時代扮演要角的磷化銦（Inp）雙雄環宇-KY（4991）、英特磊IET-KY因在美國設有生產基地，地緣關係密切，也將成享有優勢，就地供貨大啖AI光通訊商機。

業界指出，美國半導體關稅適用各類半導體，各界關注屬於第一代半導體（純矽製程）的台積電取得豁免權，用力按讚之餘，第三代半導體（化合物）於AI時代異軍突起，市場更是瘋狂搶貨磷化銦，環宇、IET挾美國投資與生產優勢，也可望取得豁免資格，成為隱藏版大贏家。

尤其現階段AI伺服器對光通訊需求十分迫切，環宇、IET因具有美國製造優勢，雙雙避開關稅風險，不僅在成本上有望較競爭對手更具優勢，且也能就近服務美系客戶，取得地利之便。

據悉，環宇出貨廠房位於美國境內，該公司近年來積極跨入光通訊產品成績斐然，尤其是在800G部分市占率更是首屈一指，加上矽光（CPO）產品預計第4季開始量產，今、明年展望樂觀。

環宇第2季受惠產品出貨暢旺，加上費用控制得宜，成功轉虧為盈。環宇總執行長暨總裁安寶信曾指出，光通訊成長的趨勢已銳不可當，預料下半年將會優於上半年，營運將加速回溫。

至於IET方面，該公司已符合美國聯邦政府與德州州政府的晶片法案補助資格，目前已取得德州州政府晶片法案補助款412萬美元（約新台幣1.22億元），用於興建德州二廠，而美國聯邦政府的補助則仍在進行中，預料為來取得後，也將用於擴大產能。

除此之外，IET美國新廠二期將在7月動工，預估明年度完工，屆時產能有望進一步擴大。

展望下半年營運，受惠輝達GB300即將量產，激勵市場對磷化銦磊晶需求火熱，公司估計下半年營運有望優於上半年，全年業績則更勝去年。

受惠磷化銦基板供應解禁，目前相關磊晶出貨已逐月順暢，而磷化銦是光通訊晶片不可或缺的原材料，IET扮演相當吃重的角色，亦成為未來業績成長的關鍵動能。