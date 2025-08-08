聽新聞
0:00 / 0:00

隱藏版贏家 享免稅優勢 磷化銦雙雄進擊 搶AI光通訊商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
在AI時代扮演要角的磷化銦（Inp）雙雄因在美國設有生產基地，地緣關係密切，也將成享有優勢，就地供貨大啖AI光通訊商機。路透
在AI時代扮演要角的磷化銦（Inp）雙雄因在美國設有生產基地，地緣關係密切，也將成享有優勢，就地供貨大啖AI光通訊商機。路透

美國總統川普宣布對半導體銷美課徵100%關稅，在美投資或興建廠房的業者將給予關稅豁免，在AI時代扮演要角的磷化銦（Inp）雙雄環宇-KY（4991）、英特磊IET-KY因在美國設有生產基地，地緣關係密切，也將成享有優勢，就地供貨大啖AI光通訊商機。

業界指出，美國半導體關稅適用各類半導體，各界關注屬於第一代半導體（純矽製程）的台積電取得豁免權，用力按讚之餘，第三代半導體（化合物）於AI時代異軍突起，市場更是瘋狂搶貨磷化銦，環宇、IET挾美國投資與生產優勢，也可望取得豁免資格，成為隱藏版大贏家。

尤其現階段AI伺服器對光通訊需求十分迫切，環宇、IET因具有美國製造優勢，雙雙避開關稅風險，不僅在成本上有望較競爭對手更具優勢，且也能就近服務美系客戶，取得地利之便。

據悉，環宇出貨廠房位於美國境內，該公司近年來積極跨入光通訊產品成績斐然，尤其是在800G部分市占率更是首屈一指，加上矽光（CPO）產品預計第4季開始量產，今、明年展望樂觀。

環宇第2季受惠產品出貨暢旺，加上費用控制得宜，成功轉虧為盈。環宇總執行長暨總裁安寶信曾指出，光通訊成長的趨勢已銳不可當，預料下半年將會優於上半年，營運將加速回溫。

至於IET方面，該公司已符合美國聯邦政府與德州州政府的晶片法案補助資格，目前已取得德州州政府晶片法案補助款412萬美元（約新台幣1.22億元），用於興建德州二廠，而美國聯邦政府的補助則仍在進行中，預料為來取得後，也將用於擴大產能。

除此之外，IET美國新廠二期將在7月動工，預估明年度完工，屆時產能有望進一步擴大。

展望下半年營運，受惠輝達GB300即將量產，激勵市場對磷化銦磊晶需求火熱，公司估計下半年營運有望優於上半年，全年業績則更勝去年。

受惠磷化銦基板供應解禁，目前相關磊晶出貨已逐月順暢，而磷化銦是光通訊晶片不可或缺的原材料，IET扮演相當吃重的角色，亦成為未來業績成長的關鍵動能。

美國 環宇 第三代半導體

延伸閱讀

大陸公民走私輝達AI晶片在美被捕 中：反對美方打壓

美國對台關稅屏縣蝴蝶蘭影響大 縣府四大方案加碼補助

與他國關稅協議大致談妥！美財長貝森特點名 「這國」：貿易震撼將至

川普將課藥品250%關稅！專家估國內藥價衝擊小 銷美學名藥廠恐受衝擊

相關新聞

川普提前亮牌 晶片關稅100% 台積豁免 預示進一步顛覆全球科技鏈

美國總統川普6日意外提前宣布，對輸美晶片課徵100%關稅，但將豁免已承諾將在美國製造或正在美國製造的企業，預示將進一步顛...

美關稅策略 經長邀重量級半導體業者座談

美國總統川普宣布對銷美半導體課100%關稅，經濟部長郭智輝昨（7）日邀請國內半導體大咖業者座談，業者建議，政府應積極對美...

專家示警：半導體供應鏈將外移

美國總統川普宣布對半導體課徵100%關稅，但美國製造可豁免。專家分析，半導體關稅仍有許多不確定性，就目前資訊來看，台積電...

雙A銷美有硬仗要打 iPhone、MacBook關稅豁免 訂價更具優勢

川普宣布對銷美半導體產品課100%關稅，蘋果可豁免。美國是全球手機、筆電重要市場。法人憂心，蘋果獲得關稅豁免，iPhon...

環球晶德州廠 喜迎商機

矽晶圓大廠環球晶昨（7）日宣布，旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（GWA）正式與蘋果建立...

鴻準 砸10億美元東進

金屬機殼大廠鴻準昨（7）日宣布將斥資10億美元（約新台幣298億元）投資美國，擬定未來十年以「美國製造」為核心的發展戰略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。